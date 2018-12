Das Jahresbuch 2018 wird zugeschlagen. Viele Ereignisse aber werden in Erinnerung bleiben. Einige davon wurden für diesen illustrierten Jahresrückblick ausgewählt, stellvertretend für ein facettenreiches Jahr, in dem sich die Nachrichten so schnell wechselten, wie die Kalenderblätter. Sorgen etwa bei Ernteausfällen und Freude über Rekordbesuche in den Bädern schlugen sich in den täglichen Meldungen vom regionalen Geschehen wieder. Landkreis, Städte und Gemeinden meldeten mit sprudelnden Steuerquellen weitere positive Entwicklungen.