Transporter kippt um: 30 Schweine sterben in Unterfranken

Zwei Personen wurden verletzt - Straße blieb die ganze Nacht lang gesperrt - vor 23 Minuten

SULZFELD - Am späten Montagabend kippte ein Viehtransporter auf einer Straße bei Sulzfeld nordöstlich von Schweinfurt um - geladen hatte der Lkw rund 90 Schweine. Zwei Personen wurden verletzt, viele Schweine überlebten den Unfall nicht.

Die unverletzten Tiere wurden in einen anderen Transporter verladen. © NEWS5 / Merzbach



Die unverletzten Tiere wurden in einen anderen Transporter verladen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Gegen 23.30 Uhr meldete die Polizei den Unfall, der sich auf einer Staatsstraße zwischen Sulzfeld und Oberlauringen in Unterfranken ereignet hatte. Aus noch ungeklärter Ursache war dort ein Lkw umgekippt, der mit 90 Schweinen beladen war. Offenbar war das Fahrzeug kurz vor dem Unfall ins Schlingern geraten. Details sind der Polizei am Dienstagmorgen noch nicht bekannt. "Nach aktuellem Stand wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt", heißt es aus dem Polizeipräsidium Unterfranken.

Für viele der Tiere endete der nächtliche Unfall jedoch tödlich. Die Polizei spricht von rund 30 toten Schweinen, laut ersten Informationen mussten einige Tiere vor Ort durch einen Tierarzt von ihren Schmerzen erlöst werden. Die überlebenden Schweine wurden weiter transportiert. Die Feuerwehrkräfte lotsten die verängstigten Tiere dazu durch eine Menschenkette in einen anderen Transporter. Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Bergung aufwändig und zeitintensiv. So konnte die Straße laut Polizei erst gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen.

Bilderstrecke zum Thema Unfall in Unterfranken: Zwei Verletzte und 30 tote Schweine Am späten Montagabend kippte in Unterfranken ein Viehtransporter aus ungeklärter Ursache auf eine Straße. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Die Polizei sprach am Dienstagmorgen von etwa 30 Schweinen, die bei dem Unfall starben oder durch eine Notschlachtung erlöst werden mussten.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.