Treu an der Seite Weidemanns: "Choralle"-Mitgründer geehrt

Elf Sängerinnen und zwei Sänger wurden ausgezeichnet - vor 3 Stunden

NEUSTADT/AISCH - eine Wurzeln hat "Choralle", mehrfach schon als einer der besten deutschen Chöre ausgezeichnet, im Chor der Neustädter Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Aus diesem blieben elf Sängerinnen und zwei Sänger an der Seite von Chorleiter Dieter Weidemann und feierten nun mit diesem das 25-jährige "Choralle"-Jubiläum.

Die Gründungsmitglieder wurden beim Jubiläumskonzert mit Dieter Weidemann (Mitte) geehrt, der sich mit der großen "Chorfamilie" einen Traum erfüllte, sich deren wunderbaren Erfolge aber kaum erträumt haben mochte.



Die Gründungsmitglieder wurden beim Jubiläumskonzert mit Dieter Weidemann (Mitte) geehrt, der sich mit der großen "Chorfamilie" einen Traum erfüllte, sich deren wunderbaren Erfolge aber kaum erträumt haben mochte.



Dieter Weidemanns Laufbahn als Chorleiter hatte bereits vor 55 Jahren begonnen, als er – gerade mal 16 Jahre alt, eingefleischter Beatlesfan und begeisterter Bandleader von "Mousepeeper and his Beat Stars" – für den erkrankten Vater die Leitung des Lenkersheimer Männergesangvereins übernehmen musste. "Let it be" und "s’ist Feierabend“ verschmelzen so in seiner Biographie. In der beschrieb er zum 20-jährigen Bestehen von "Choralle" und 50 Jahren Chorleitertätigkeit "eine deutliche Intensivierung" seiner Chorarbeit mit dem Beginn seiner Tätigkeit als Musiklehrer an der Bonhoeffer-Realschule, in der er den damaligen Mädchenchor zum gemischten Chor ausbaute. Das großartige Erlebnis bei einer Bundesbegegnung "Schulen musizieren", bei der die Neustädter Bayern in Gütersloh vertraten, sollte der Zündfunke für sein erfolgreiches Chorprojekt zunächst mit dem "Chor der Ehemaligen" sein.

Wegbegleiter von der Premiere 1993 in der "Markgrafenhalle" an waren Christa Enzner, Kerstin Hopfner, Rita Klement, Monika Lang, Manuela Loscher-Frühwald, Bettina Nögel, Sandra Rost, Melanie Schmidt, Tanja Schreiber-Ender, Evi Völker, Gisela Wirth, Reinhard Köhler und Stefan Schilling, die nun mit Dieter Weidemann beim Jubiläumskonzert in einer Chorgemeinschaft von 53 Sängerinnen und 28 Sängern auf höchstem musikalischem Niveau geehrt wurde. Und die mit dem unverändert agilen Chorleiter Erinnerungen an viele gemeinsame Erlebnisse und ganzvolle Höhepunkte in der Chorgeschichte teilen, mit denen er, so Dieter Weidenann vor fünf Jahren, "locker ein dickes Buch füllen" könnte. Inzwischen ist dieses noch viel dicker geworden und mit einem großartigen und nachklingenden Jubiläumskonzert sicher noch lange nicht das letzte Kapitel einer einmaligen Erfolgsgeschichte geschrieben.

hjm