1. Wettelsheimer Dorfturnier im Asphaltstockschießen

Neun Teams waren angetreten – Neuauflage im kommenden Jahr - vor 47 Minuten

WETTELSHEIM - Kürzlich ging auf der Stocksportanlage des Eis- und Asphaltstockschützenvereins (EAS) Wettelsheim das 1. Dorfturnier im Asphaltstockschießen über die Bühne. Neun Teams eiferten um Punkte und den Wanderpokal.

Auf der Stocksportanlage des EAS Wettelsheim herrschte beim 1. Dorfturnier reges Treiben. © privat



Gespielt wurde in zwei Gruppen. In der Gruppe A standen der Verein Waldlust, die Schützengesellschaft Germania 1, die Feuerwehrkapelle 1, die Freiwillige Feuerwehr 1 sowie der Motorradclub 1 auf der Liste. In der Gruppe B waren die Schützengesellschaft Germania 2, die Feuerwehrkapelle 2, die Freiwillige Feuerwehr 2 und der Motorradclub 2 zusammengefasst.

Das Siegerteam des Motorradclubs Wettelsheim 1 mit dem Wanderpokal. © privat



In den Gruppenspielen nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ und mit jeweils einer Vorrunde und Rückrunde kämpften sich der Motorradclub 1 und die Schützengesellschaft Germania 2 jeweils an die Tabellenspitze ihrer Gruppen.

Im Finalspiel, das mit sechs Kehren ausgetragen wurde, setzte sich der Motorradclub 1 mit Uwe Lackner an der Spitze gegen die Schützengesellschaft Germania 2 mit 18:8 Stockpunkten durch und wurde somit Wanderpokalsieger des 1. Dorfturniers.

Den 2. Platz erreichte die Moarschaft Schützengesellschaft Germania 2, und den 3. Platz erkämpfte sich die Moarschaft vom Motorradclub 2. Die weiteren Platzierungen: Waldlust (4.), SG Germania 1 (5.), FFW 2 (6.), FFW 1 (7.), FW-Kapelle 2 (8.), FW-Kapelle 1 (9.).

Das gelungene Turnier hat bei allen Beteiligten großen Anklang gefunden. Der große Wanderpokal wird im nächsten Jahr ein weiteres Mal „ausgeschossen“. Die Gastmannschaften wurden von den EAS-Mitgliedern nicht nur mit Speis und Trank versorgt, sie standen auch beim Turnier mit Rat und Tat zur Verfügung.

pm