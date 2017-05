10.000er Marke wurde fast geknackt

TREUCHTLINGEN - Das Informations- und Umweltzentrum der Stadt Treuchtlingen ist ein wichtiger Baustein im heimischen Tourismus, aber auch bei der Umweltbildung Einheimischer. Bei der jüngsten Sitzung des Kur-, Kultur- und Tourismusausschusses der Stadt wurde ein Resümee der vergangenen Saison gezogen.

Führungen wie das Treuchtlinger „Schlossgeflüster“ ziehen im Sommer Tausende in ihren Bann. Foto: Archiv



Das Infozentrum hat demnach 2016 nicht weniger als 288 Führungen angeboten. 9754 Teilnehmer nutzten diese Angebote. Das ist Rekord und die höchste Teilnehmerzahl seit der Gründung des Naturpark-Informationszentrums in Treuchtlingen im Jahr 1999. Die Erfolgsrezepte waren und sind die regelmäßigen Burgführungen, das Schlossgeflüster und die Abendführungen im Museum. Gut angekommen sind auch die Sonntagsspaziergänge durch die Dörfer ringsum.

Magneten sind auch die Jahresprogramme „Natur und Geschichte erleben“ und das „Treuchtlinger Freizeitprogramm für Kids“, das hauptsächlich in den Ferien für sinnvolle Freizeitgestaltung sorgt. Daneben gab es im Umweltzentrum den „Forschertag Bionik“, der als eigenständiges Projekt vom Umweltministerium gefördert wurde.

Ein weiterer Baustein des Infozent­rums sind Ausstellungen und Aktionen. Im vergangenen Jahr waren dies die Ausstellung „Flower Power“ der LBV-Umweltstation in Muhr, die Ausstellung „Natur im Fokus“ und der mittlerweile fünfte „Treuchtlinger Frühstücksbrunch“.

In Sachen Werbung ist das Infozentrum bei vielen Märkten und Aktionen mit von der Partie. 2016 war dies der Seenlandmarkt in Absberg, der Lammauftrieb in Mörnsheim, der „Markt mit Tradition“ in Cronheim, „Bio erleben“ in Nürnberg, die Lamm-Erlebnis-Tage in Schernfeld und das Schernfelder Waldfest.

Einen eigenen Part in der Präsentation im Ausschuss erhielten die Museen. Das Volkskundemuseum bot im vergangenen Jahr zwei Sonderausstellungen an: die Märchenausstellung „Es war einmal...“ von Renate Knufinke und Günther Leibhard sowie die Gemäldeausstellung des verstorbenen Künstlerehepaares Leonhard.

Im Volkskundemuseum wurden im vergangenen Jahr 1437 Besucher gezählt. Diese Zahl soll sich künftig deutlich erhöhen, wenn der Sonderausstellungsraum zu einer interaktiven Erfinderwerkstatt umgebaut ist. Mit diesem „Hands-on-Bereich“ habe das Museum dann ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis und im Altmühltal.

Sorgenkind Karlsgrabenausstellung

Kopfzerbrechen bereitet indes die Karlsgrabenausstellung. Hier wurden im vergangenen Jahr lediglich 716 Besucher gezählt – die niedrigste Besucherzahl seit 2003. Sowohl im Stadtrat als auch im Infozentrum herrscht ein Stück weit Ratlosigkeit, wie man der Ausstellung zu mehr Besuchern verhelfen kann. Wie in der Sitzung diskutiert wurde, besuchen eigentlich sehr viele Menschen das bedeutende Bodendenkmal Karlsgraben.

Vor Ort sind an den Tafeln aber bereits sehr viele Informationen erhältlich, und so finden nur sehr wenige den Weg zur benachbarten Ausstellung. In der Sitzung wurde dazu kein weiterer Lösungsansatz diskutiert.

