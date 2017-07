„Der König erreichte zur Herbstzeit von Regensburg auf dem Schiffsweg den großen Graben zwischen Altmühl und Rezat“, heißt es in den fränkischen Reichsannalen. Diesen Satz deuten Wissenschaftler seit über 100 Jahren als Beleg für den „ersten Spatenstich“ am Karlsgraben. Dass sie falsch lagen, haben nun Forscher der Universitäten Jena, Leipzig und Kiel in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien herausgefunden: Der Kanalbau zur Verbindung von Rhein und Donau war beim Besuch Karls des Großen im Herbst des Jahres 793 bereits weit fortgeschritten. Der Beweis: unscheinbare Jahresringe auf rund zwei Dutzend Eichenbohlen. Die Einzelheiten stellte Projektleiter Dr. Lukas Werther von der Universität Jena bei einer Pressekonferenz in Weißenburg vor. © Lukas Werther, Universität Jena