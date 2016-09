22. Eber-Hart-Festival im Treuchtlinger Marmorwerk

Knapp 20 Gruppen tummeln sich an zwei Tagen auf zwei Bühnen - vor 42 Minuten

TREUCHTLINGEN - Zum mittlerweile 22. Mal geht heuer im ehemaligen Treuchtlinger Marmorwerk bei Haag das große Eber-Hart-Festival über die Bühne. Am kommenden Freitag und Samstag, 9. und 10. September, geben sich nahezu 20 Bands auf zwei Bühnen in Sachen Rock, Blues und Pop ein Stelldichein.

„ZoomOut“ aus dem Ingolstädter Raum ist nur eine der vielen Gruppen, die am Wochenende im Marmorwerk in die Saiten haut © privat



Der Verein hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, zumindest einmal im Jahr regionalen und auch europäischen Bands die Möglichkeit zu bieten, auf einer professionellen Bühne mit professionellem Equipment auftreten zu können. Für so manchen Musiker in der Region war dieser Grundgedanke der Förderung schon eine Art Startrampe ins Musik-Business gewesen.

Bereits seit Jahren arbeitet Eber-Hart mit Musikszenen in Europa zusammen und kann deshalb jedes Jahr Gruppen aus Italien, Ungarn, Österreich und der Schweiz im Marmorwerk begrüßen. Sogar mit Bands aus Frankreich steht man schon in Kontakt. Zwar halten sich beim Festival die Besucherzahlen meist in einem überschaubaren Rahmen, da schließlich keine absoluten Berühmtheiten auf die Bühnenbretter gehen; dafür ist aber gerade auf dem Eber-Hart-Festival eine immense musikalische Bandbreite geboten, die in dieser Art ihresgleichen sucht.

Auch verzichten die Veranstalter in ihrem Angebot bewusst auf eine Schnapsbar, da sie gleichzeitig auch in der offenen Jugendarbeit unterwegs sind. Als Attraktion erarbeiteten die Macher stattdessen unter dem Motto „50 mal Braukunst aus Franken, Schwaben und Oberbayern“ das Konzept mit regionalen Bieren, das bereits von anderen Veranstaltern übernommen wurde.

In der Szene hat das Eber-Hart-Festival längst einen festen Platz. © Archiv TK



Am Freitag geht es gegen 17.30 Uhr los mit der Truppe „Yellow Thought“ (Nürnberg), gefolgt von den Leuten von „Late Fate“ (Neuburg) und „Peilsender“ (Wassertrüdingen). Gegen 20.30 Uhr ist die Formation „Voodoo Chile Experience“ (Nürnberg) zu hören, die später von „The Sinful Saints“ (Schweiz) und „Smash Your Foes“ (Kronach) abgelöst wird. Den Abschluss an diesem Abend markieren ab etwa 23.45 Uhr die Gruppen „3 Times Twisted“ (Freystadt) und die Treuchtlinger „Klabusterbeeren Bande“.

Am Samstag erwacht gegen 15.30 Uhr die Bühne zu neuem Leben. Den Auftakt bestreiten hier „ZoomOut“ aus Ingolstadt und „Rockrelikt“ aus Ansbach. Ab etwa 18 Uhr zeigen die Gruppen „van hazy“ (Bamberg) und „Variety Show“ aus Nürnberg ihr Können, und ab 20 Uhr treten „Four to Four“ (Bonyhad/Ungarn) und „Killian“ (Schambach/Mittelfranken) vors Publikum. Ab 22.15 Uhr bestreiten „Ceveo“ (Österreich) und „Filistine“ (Neumarkt/Oberpfalz) das Programm, bevor ab 0.30 Uhr die italienische Gruppe „Hot Cherry“ (Livorno/Ponsacco) die Zuhörer und -schauer in die Morgenstunden hineinrockt.

Erreichbar ist das Festival-Gelände im ehemaligen Marmorwerk über die Staatsstraße 2217 von Treuchtlingen aus in Richtung Möhren und dann über die Abzweigung in Richtung Ortsteil Haag. Der Zeltplatz und Parkplatz befinden sich gegenüber dem Festival-Gelände.

Infos gibt es beim Jugend- und Kulturverein Eber-Hart (91757 Treuchtlingen, Klosterstraße 11, Tel. 09142/1221, Internet: www.eber-hart.de).

pm