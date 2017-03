27-jähriger Treuchtlinger randalierte in Spielhalle

TREUCHTLINGEN - Am Samstag gegen 1.30 Uhr hat ein 27-jähriger Treuchtlinger in einer Spielhalle in der Ansbacher Straße randaliert.

Da der Betrunkene die Angabe seiner Personalien verweigerte und sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv verhielt, mussten ihn die Beamten fesseln. Nachdem seine Identität festgestellt war, erhielt der Mann einen Platzverweis.

Zeugen gesucht

TREUCHTLINGEN – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Treuchtlinger Fischergasse das Auto eines Weißenburgers angefahren und beschädigt. Der Besitzer hatte den VW-Caddy gegenüber mehrerer Parkbuchten abgestellt. Als er zurückkam, fand er an der Fahrertür einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro vor. Der Unfallverursacher meldete sich bislang nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

Unfallflucht beobachtet

TREUCHTLINGEN – Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ansbacher Straße hat am Dienstag gegen 17 Uhr ein Passant beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken mit seinem weißen BMW gegen ein anderes Fahrzeug rollte. Der Mann habe sich sichtlich erschrocken und sei dann davongefahren. Am Stoßfänger des geparkten Wagens entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Zeuge informierte den Fahrer, der daraufhin Anzeige erstattete.

