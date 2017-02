47-jährigen Treuchtlinger angefahren

TREUCHTLINGEN - Ein Autofahrer hat Montag gegen 18.20 Uhr in der Wettelsheimer Straße einen Fußgänger angefahren.

Der 44-Jährige wollte von dort in die Hahnenkammstraße abbiegen und übersah den 47-jährigen Treuchtlinger, der gerade die Fahrbahn überquerte. Da letzterer nach der Kollision über Knieschmerzen klagte, brachte ihn der Rettungsdienst ins Klinikum nach Gunzenhausen. Sachschaden entstand nicht. An der Stelle war eine Straßenlaterne ausgefallen, was zum Unfall beigetragen haben könnte.

Lärmschutzwand besprüht

SCHAMBACH – Unbekannte haben die erst kürzlich fertiggestellte Lärmschutzwand an der B 2 bei Schambach mit roter und weißer Farbe beschmiert. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht zum vergangenen Freitag. Schaden: rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

pm