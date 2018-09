80.000 feierten beim Bayern-3-Dorffest in Franken

Alice Merton, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue heizten Treuchtlingen ein - vor 5 Stunden

BUBENHEIM - Es war die wohl größte Party, die Treuchtlingen je gesehen hat: Mit furiosen Auftritten von Alice Merton, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue sowie strahlendem Spätsommer-Sonnenschein zog das Jubiläums-Dorffest von Bayern 3 auf dem Flugplatz in Treuchtlingen-Bubenheim Zehntausende Besucher an.

Die deutsche Popmusikerin Alice Merton eröffnete die Party in Bubenheim. © Hans von Draminski



Die deutsche Popmusikerin Alice Merton eröffnete die Party in Bubenheim. Foto: Hans von Draminski



Bei Kaiserwetter feierten schon gegen 16.30 Uhr mehr als 20.000 Besucher aus ganz Bayern mit dem Radiosender die laut Programmchef Thomas Linke-Weiser "größte Party Bayerns" mit "um diese Uhrzeit mehr Besuchern als bei allen Dorffesten zuvor". Etwa 60.000 Gäste erwartete der Veranstalter - am frühen Abend war der Andrang allerdings bereits so groß, dass Bayern 3 sich genötigt sah, im Radio einen Einlass-Stop anzukündigen, falls die Zahl von 100.000 Besuchern überschritten werde. Am Abend wurde es dann offiziell: Ganze 80.000 Partygäste waren in den kleinen Ortsteil von Treuchtlingen gekommen, um die Konzerte zu genießen und gemeinsam zu feiern. Das ist Dorffest-Rekord.

Der Zustrom riss den ganzen Tag über nicht ab – an den Imbissständen waren die Vorräte an Kässpätzle bereits am späten Nachmittag aufgebraucht. Bis auf das eingeplante Verkehrschaos lief die Organisation aber wie am Schnürchen, und die Zuschauermassen reichten, soweit das Auge sehen konnte. Powerfrau Alice Merton riss die Fans zur Eröffnung mit superstarker Stimme mit, und die Bayern-3-Band spielte Coverversionen bekannter Hits, so wie sie sein sollten. Es folgten Glasperlenspiel und Revolverheld, zum Finale gaben sich Sunrise Avenue mit Frauenschwarm Samu Haber am Mikrofon die Ehre. Die Stimmung bis zum letzten Funken des Abschlussfeuerwerks: riesig!

Bilderstrecke zum Thema Party des Jahres: Zehntausende feiern beim Bayern-3-Dorffest Sonnenschein, Party und jede Menge Musik: Beim Bayern-3-Dorffest im Treuchtlinger Ortsteil Bubenheim stieg die größte Open-Air-Party, die der Landkreis je gesehen hat. Rund 80.000 Besucher feierten mit Alice Merton, der Bayern-3-Band, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue.



Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail