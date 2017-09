96 Treuchtlinger Kinder sind jetzt stolze Erstklässler

TREUCHTLINGEN - Bunte Schultüten, stolze Eltern und aufgeregte Kinder: In Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach wurden heute 96 Kinder eingeschult und an den drei Grundschulen der Stadt begrüßt.

Herzlich willkommen an der Treuchtlinger Grundschule! Die Zweitklässler nahmen die Neulinge in Empfang. Foto: Viola Bernlocher



Noch neben den Eltern laufen sie zur Schule, die riesige Schultüte im Arm, den Schulranzen auf dem Rücken. Im Schulhof angekommen, müssen sie die Hand der Eltern aber erst einmal los lassen, denn Grundschulrektor Herbert Brumm bittet die Erstklässler ganz nach vorne. Sie haben heute ihren großen Tag. "Habt ihr alle eure Hände dabei?", fragt er. Denn Hände sind wichtig zum Trösten, zum Verarzten, zum Basteln, zum Lesen, zum Schreiben. Alle Kinder recken die Hände in die Luft und schütteln sie. Wenn Schule so ist, dann geht das einfach.

Und noch für eines sind die Hände gut. Denn wenn die Erstklässler nicht weiterwissen, nehmen die Zweitklässler sie an die Hand und helfen, verspricht Rektor Brumm.

Die zweite Klasse zeigt den Grundschülern mit einer kleinen Aufführung, wie Lesen lernen funktioniert. Am Ende steht da ein großes "Herzlich willkommen", das die Kinder hoch in die Luft halten. Auch Bürgermeister Werner Baum steht auf dem Schulhof, um die Neuankömmlinge in der Grundschule zu begrüßen und wünschte ihnen einen schönen ersten Schultag. Mit dem Lied "Alle Kinder lernen lesen" werden sie von ihren Vorgängern noch musikalisch eingestimmt, bevor es in die Klassen geht

Noch dürfen die Eltern für ein schnelles Foto mit, werden aber bald wieder aus dem Zimmer geschickt. Sie können bei Kaffee und Kuchen auf ihre Erstklässler warten, bis der Schultag nach kaum einer Stunde in der Klasse schon wieder vorbei ist. In Treuchtlingen werden auch vier Kinder in die Übergangsklasse zum Spracherwerb eingeschult und zehn neue Schüler gehen jetzt auf das sonderpädagogische Förderzentrum.

Auch in Schambach werden die Erstklässler auf dem Schulhof freudig empfangen, hier aber von Konrektorin Ute Heuberger. Die Zweitklässler singen ein Begrüßungslied, dann geht es schnell in die Klassenzimmer im neu renovierten Schulhaus, denn in der Kirche wurden sie schon mit einem Gottesdienst in Empfang genommen.

Die Kinder sind alle erwartungsfroh, schließlich sind sie jetzt endlich große Grundschüler.

