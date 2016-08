Abend mit „Silke Schebitz & Friends“

Konzert in der Stadthalle Treuchtlingen – Von vollen Chorklängen bis zu leisen Tönen - vor 38 Minuten

TREUCHTLINGEN - „Silke Schebitz & Friends“ – so heißt das Jubiläumskonzert mit der Treuchtlinger Sopranistin samt Gefolge am kommenden Samstag, 3. September, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

In unterschiedlichen Kombinationen und Ensembles hat sich die Sängerin Silke Schebitz über die Jahre längst in die Herzen ihrer Zuhörer gesungen. © Archiv



Die Sängerin ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – durch viele klassische Konzerte, als jahrelange Leiterin des Chores „Grodaus“ und durch ihre Tourneen mit dem Ensemble „Gospel News“ sowie mit dem Musical-Projekt „Adonia“. Aber auch bei vielen anderen Auftritten und in verschiedensten Kombinationen hat sie sich in die Herzen der Zuhörer gesungen.

Am Samstag gibt sie sich bei dem von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Treuchtlingen organisierten Abend zusammen mit langjährigen musikalischen Begleitern die Ehre, nämlich mit fünf weiteren Sängerinnen, zwei Sängern und vier Musikern. Mit „Silke Schebitz & Friends“ geht eine Band auf die Bühnenbretter, die dem Publikum nach eigenen Worten einen unvergesslichen Abend bescheren möchte. „Freunde wiedersehen und gemeinsam das Beste geben“ will die Musikerin. Von vollem Chorklang mit kompletter Bandbesetzung bis hin zu zarten Klängen und leisen Tönen ist alles dabei.

Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es noch bei der Kur- und Touristinfo Treuchtlingen (Tel. 09142/960060), der Buchhandlung Meyer, Weißenburg (Tel. 09141/974200) und an der Abendkasse. Weitere Informationen sind im Internet unter www.silkeschebitz.de und www.lkg-treuchtlingen.de zu finden.

pm