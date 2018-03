"ALC" spielt auf der Treuchtlinger Burgruine

TREUCHTLINGEN - Die Mitgliederentwicklung, wichtige Bauarbeiten und die Pläne fürs laufende Jahr waren die Themen bei der Jahresversammlung des Treuchtlinger Burgvereins. Außerdem gab es eine Top-Neuigkeit für alle Hip-Hop-Fans: Die Treuchtlinger Kultband "ALC" spielt heuer beim Burg-Open-Air.

Das Treuchtlinger Burg-Open-Air geht heuer in die sechste Runde - mit einem regionalen Topact: Die Hip-Hopper der "All Liquor Clique" (ALC) stehen am 30. Juni auf der Burgbühne. © Patrick Shaw



Burgvereinschef und Bürgermeister Werner Baum betrüben die Todesfälle, durch die der Verein in den vergangenen Jahren etwa 20 Mitglieder verloren hat. Derzeit gehören ihm 321 Personen an, ein Jahr zuvor waren es noch 332. Baum bat die Mitglieder deshalb, Freunde und Bekannte für das Treuchtlinger Wahrzeichen zu gewinnen.

Denn die Burg ist auf Helfer angewiesen. So startete von Mitte April bis Anfang Juni die umfangreiche Sanierung der südlichen Pallasmauer mit dem gotischen Tragebogen. Vereinsmaurer Dieter Neumann und seine Helfer leisteten dafür 540 Arbeitsstunden. Schon das Aufstellen des Gerüsts sei eine Herausforderung gewesen, und nach dem Abstrahlen der Mauerreste habe sich schnell gezeigt, wie notwendig die Sanierung war, so Baum. Viele ausgebrochene Stellen und Fugen muss­ten geschlossen werden, gerade im Bereich des Tragebogens waren die Schäden erheblich. In den kommenden Jahren seien weitere Reparaturen nötig.

Nach der Reinigung des Burggeländes ging es im vergangenen Frühjahr an die Vorbereitung des 39. Burgfests und des fünften Burg-Open-Airs. Beide Veranstaltungen waren gut besucht, allerdings sei das Interesse bei weitem nicht mehr so hoch wie in früheren Jahren. „Wir müssen das Konzept gegebenenfalls ändern oder Einsparungen vornehmen, um das Fest für den Verein noch gewinnbringend durchzuführen“, so Baum.

Wenn die Burgstube bewirtet war, kamen aber auch sonst wieder viele Gäste auf die Ruine. Dem Bewirtungsteam und allen Helfern dankte der Vorsitzende. Von Mai bis Oktober werde die Burgstube auch heuer wieder bewirtschaftet.

Jubiläum und Open-Air mit "ALC"

Viel Einsatz ist in diesem Jahr nötig, wenn am Samstag, 23. Juni, in den Mauern der Ruine das 40. Burgfest steigt. Dort soll es zum Jubiläum einige Attraktionen geben. Für die Umsetzung sucht der Verein noch Helfer und Ideen, wie das Fest attraktiver werden kann.

Gleich eine Woche später, am Samstag, 30. Juni, geht das sechste Burg-Open-Air über die Bühne. Als Hauptact tritt die bekannte Treuchtlinger Hip-Hop-Band „ALC“ auf. Ein weiteres musikalisches Schmankerl wird zudem mit Michael Gabler erwartet.