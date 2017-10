„Alles Luther, oder was“ in Treuchtlingen?

TREUCHTLINGEN - Anlässlich des Reformations-Jubiläums laden die evangelischen Gemeinden in Treuchtlingen und Ortsteilen für das Wochenende, 28./29. Oktober, und Dienstag, 31. Oktober, zu Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. Danach feiern die Katholiken am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. November, Allerheiligen und Allerseelen.

Spaltfigur und Kirchenstifter Martin Luther: Zum 500. Reformations-Jubiläum feiern die evangelischen Gemeinden in Treuchtlingen und Umgebung zahlreiche Gottesdienste und Feste. An Allerheiligen und Allerseelen finden sich dann die Katholiken in den Kirchen und auf den Friedhöfen ein. © Pixabay



„Maßstäbe setzen“ ist der Familiengottesdienst überschrieben, der am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr im evangelischen Familienzentrum auf dem Treuchtlinger Patrich stattfindet. Ihn gestaltet der Kinderchor unter der Leitung von Raimund Schächer. Anschließend lassen Groß und Klein Luftballons steigen. Den eigentlichen Reformationstag am Dienstag, 31. Oktober, begeht die Gemeinde mit einem Festgottesdienst ab 10 Uhr in der Markgrafenkirche. Ihn begleiten Kantorei und Posaunenchor.

In Wettelsheim sind die Kinder bereits für Samstag, 28. Oktober, zur Samstags-Kinder-Kirche eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Frühstück. „Alles Luther, oder was?“ heißt es dann beim Familiengottesdienst am Sonntag. Im Anschluss gibt es im Lutherhaus Kaffee und Kuchen, die Kindergartenkinder stellen ihre Luther-Bilderbücher vor. Für Dienstag, 31. Oktober, stehen Festgottesdienste um 8.30 Uhr in Bubenheim und um 9.40 Uhr in Wettelsheim auf dem Programm. In Wettelsheim spielt der Posaunenchor.

Die Auernheimer Protestanten feiern am Reformationstag, 31. Oktober, zugleich die Einweihung ihrer frisch sanierten Kirchhofmauer. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr gibt es für alle Gäste Gulaschsuppe.

Gedenken an die Toten

Die beiden Tage nach dem Reformationsfest, 1. und 2. November, sind dann den Katholiken heilig: Allerheiligen und Allerseelen. Den Anfang des Gottesdienst-Reigens macht die Pfarrei Möhren am Mittwoch, 1. November, um 17 Uhr mit einer Gräbersegnung auf dem Friedhof und anschließendem namentlichen Totengedenken mit dem Kirchenchor in der Pfarrkirche. Danach geht die Feier in die Vorabendmesse über.

In Markt Berolzheim treffen sich die Gläubigen am 1. November um 8.30 Uhr zum Gottesdienst in der Hedwigskirche. Auf dem Friedhof folgt dann die Gräbersegnung.

Um 10.15 Uhr beginnt an Allerheiligen der Festgottesdienst mit Totengedenken in der Treuchtlinger Marienkirche. Dort singt der Kirchenchor. Um 14.30 Uhr geht es zur Gräbersegnung mit Pfarrer Matthias Fischer in die Friedhofshalle.

In Wettelsheim kommen die Gläubigen um 13.30 Uhr auf dem Friedhof zur Gräbersegnung zusammen. Um 17 Uhr werden schließlich die Gräber auf dem Friedhof in Schambach gesegnet.

An Allerseelen, 2. November, um 18.30 Uhr beten die Treuchtlinger Katholiken in der Marienkirche den Seelenrosenkranz für die Verstorbenen des vergangenen Jahres. Dem schließt sich eine Messe an.

