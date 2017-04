Alte Treuchtlinger Wirtshaus-Kultur

Sonderausstellung im Museum: Vergessene Kneipen werden in der Erinnerung wach – Mehrere "Wirtshaussingen" zur Begleitung - vor 20 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Freitag, 28. April, eröffnet das Treuchtlinger Museum eine Sonderausstellung, die vor allem bei Treuchtlingern auf großes Interesse stoßen dürfte. Unter dem Motto "Schon vergessen? Treuchtlinger Gasthöfe & Brauereien" können die Besucher eine Zeitreise durch die fränkische Wirtshaus-Kultur erleben.

Die heutigen Wallmüllerstuben sind eine der wenigen Wirtschaften Treuchtlingens, die „überlebt“ hat. Das Foto zeigt das Wirtshaus der ehemaligen Brauerei Roth im Hintergrund. Die zwei Häuser links fielen in den 70er Jahren dem Wallmüllerplatz zum Opfer, rechts steht heute die Raiffeisenbank. © TK-Archiv



Das Museum lässt alte Treuchtlinger Wirtschaften „auferstehen“, die zum größten Teil nicht mehr existieren. Mit Geschichten von der „Schlummer-Marie“, den singenden Straßen-Kindern oder einem spektakulären Unfall werden auch ganz private Sichtfenster in eine Zeit geöffnet, die bereits verschwunden ist.

Wer fränkische Wirtshauskultur hautnah erleben will, ist am Eröffnungstag im MuseumsCafé von 18 bis 21 Uhr zu einem zünftigen Bierabend mit Wirtshaussingen in gemütlicher Runde eingeladen. Bei Wettelsheimer Märzen, musikalisch begleitet von Michel Gerstner, kann kräftig gesungen werden.

Begleitend zur Ausstellung hat das MuseumsCafé außerdem am 11. Juni und 15. Oktober von 14 bis 17 Uhr zum Wirtshaussingen mit Hans Weihrether geöffnet. Am 29. September gibt es an gleicher Stelle einen Bierabend, an dem unter gleicher Leitung nochmals fröhlich gesungen werden kann.

Zur Ausstellung gibt es auch einen Infoflyer, auf dem alle Termine aufgeführt sind. Besucher der Ausstellung sind außerdem aufgerufen, auch ihre eigene Wirtshaus-Anekdote in das ausgelegte Besucherbuch zu schreiben.

Ebenfalls begleitend zur Ausstellung wird der Treuchtlinger Kurier die alten Wirtschaften in seiner Dauerserie „Unbekanntes Treuchtlingen“ vorstellen. Auch in diesem Rahmen können alte Wirtshauserlebnisse und -geschichten per Mail (redaktion@treuchtlinger-kurier.de) übermittelt werden. Telefonisch kann man seine Geschichten jeweils mittwochs und donnerstags von 9 bis 10 Uhr unter 09142-960065 erzählen.

Die Sonderausstellung des Treuchtlinger Museums „Schon vergessen? Treuchtlinger Gasthöfe & Brauereien“ ist vom 28. April bis 15. Oktober mittwochs, donnerstag, freitags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2,50 Euro, Kinder zahlen einen Euro.

pm