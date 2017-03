Altmühlfrankens schönste Frühlingsboten gesucht

Leser-Aktion des Treuchtlinger Kuriers - 30.03.2017 15:27 Uhr

TREUCHTLINGEN - Unsere Zeitung sucht die schönsten frühlingshaften Leserfotos.

Stiefmütterchen und Gänseblümchen vor dem Bubenheimer Schützenhaus künden vom Frühling. © Patrick Shaw



Lila Stiefmütterchen und rosa-weiße Gänseblümchen vor dem Bubenheimer Schützenhaus künden vom Frühling, der dieses Wochenende Altmühlfranken mit aller Macht erreicht. Da heißt es raus ins Grüne zum Wandern, Radeln und Picknick oder auf Balkon und Terrasse zum ersten Grillvergnügen des Jahres. Der „Wettergott“ hat mit bis zu 21 Grad und viel Sonne vorgesorgt. Nur am Sonntag kann es ein paar Regentropfen geben.

Und jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Leser: Schicken Sie uns Ihre Frühlingsfotos aus dem gesamten Landkreis, entweder per E-Mail an

tk-redaktion@pressenetz.de oder über unsere Facebookseite (@treuchtlingerkurier) – möglichst mit Name und Ort der Aufnahme. Die schöns­ten Bilder veröffentlichen wir hier auf unserer Internetseite.

