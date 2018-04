Altmühltherme: Bauarbeiten gehen dem Ende entgegen

TREUCHTLINGEN - Die Bauarbeiten im Hallenbad der Altmühltherme gehen dem Ende entgegen. Im Mai soll das Bad wieder öffnen, bereits jetzt können sich Interessierte bei einer Baustellenführung ein Bild von den Neuerungen machen.

Thermenchef Ulrich Schumann (rechts) bei der Baustellenführung im neuen Kinderbereich. Dort wird noch ein spezieller Boden verlegt. © Benjamin Huck



Zugegeben, es liegt noch viel Staub herum und die Handwerker in der Therme sind noch am Werkeln. Doch Thermenchef Ulrich Schumann ­beruhigt: „Das sind alles nur kleine Arbeiten, die innerhalb einer Woche fertig sein können.“ Gut zehn Interessierte fanden sich am Montag zur ersten öffentlichen Baustellenführung ein und erkundeten das bald sanierte Bad.

Gleich zu Beginn fällt die neue Salzlounge auf. Der Boden des Raums und zwei Wände bestehen aus gescheckt-orangefarbenen Himalayasalz-Ziegeln. Durch einen Ultraschallvernebler wird das Salz im Raum verteilt. Bis zu sieben Personen können es sich dann für 45 Minuten auf Liegen bequem machen – das soll von der Salzkonzentration her einem drei- bis viertägigen Aufenthalt an der Küste entsprechen.

Wo einst die Sauna war, entsteht nun ein Trainingsbereich für das Kur- und Wellnesszentrum Altmühlvital. Dort soll es Geräte für Übungen zur Stärkung der Muskulatur geben. Vorerst werden an der Stelle die Einzeltherapieräume untergebracht. Die bisherigen müssen zusammen mit dem Thermalbad während des Umbaus nämlich schließen. „Es wird weiterhin das komplette Leistungsspektrum geben“, so Schumann.

Wer künftig ins Hallenbad möchte, kommt nun auf anderem Weg zu den Umkleiden. Vom Foyer mit der Kasse geht es die Treppe nach oben und dann nach rechts – zum ehemaligen Standort der Gastronomie. Dort befinden sich nun zahlreiche Umkleiden und Spinde, die bei der Baustellenführung gerade montiert wurden. Nach dem Umkleiden geht es durch die nach Geschlechtern getrennten Duschen ins Hallenbad. In den Duschen stehen auch Einzelkabinen zur Verfügung.

Das Becken und die Wege drumherum sind bereits vollständig gefliest, derzeit liegen aber noch Kartons und Teppiche auf dem Bodenbelag, um ihn nicht zu zerkratzen. Der allergrößte Teil des Ausbaus ist zwar schon fertig, doch so lange nicht alle Kleinigkeiten abgeschlossen sind, bleibt der Schutz noch auf dem Boden.

Mehr Spaß für Familien

Thermenchef Schumann erklärt das neue Konzept des Hallenbads: Die Wellenanlage wurde abgebaut und das Schwimmer- vom Nichtschwimmer-Becken durch eine kleine Mauer getrennt. Die hat an einem Rand einen Durchgang, damit die Badegäste die große Treppe zum Einstieg nutzen können und nicht über die Leitern ins Becken müssen.

Im Nichtschwimmer-Bereich gibt es eine Hängematte zum Toben, im Schwimmerbecken können wie gewohnt Runden auf der 25-Meter-Bahn geschwommen werden. Auch der Fünf-Meter-Sprungturm, laut Schumann für ein Hallenbad in der Region ein Alleinstellungsmerkmal, soll künftig öfter genutzt werden können. „Bislang war er pro Woche an einem Tag für zwei Stunden zugänglich, dass soll ausgeweitet werden.“

Generell möchte die Thermenleitung den Betrieb vereinfachen und nicht mehr verschiedene Preise für verschiedene Tageszeiten und Attraktionen anbieten. Das Hallenbad soll sich zum „Familien- und Aktivbad“ entwickeln, so der neue Anspruch. Dazu beitragen soll auch das neue Kinderbecken, das das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Das bisherige Planschbecken im Freibad gibt es hingegen nicht mehr, es musste der neuen Sauna – einem ausrangierten Zug – weichen. „Das Außenbecken konnte sowieso nur an 20 Tagen im Jahr genutzt werden, nun haben wir ein ganzjähriges Angebot“, so Schumann.

Fitness, Wärme, Ruhe

Fürs „Aktive“ im Bad steht das Kursbecken zur Verfügung, das beim Rundgang noch eine neue Decke bekam. Hier finden Aquafitness-Kurse statt, während des Umbaus des Thermalsbads wird das Heilwasser darin auch auf 34 Grad erwärmt. Der Bereich ist durch eine Tür von der großen Halle getrennt. Dennoch wird es einen gewissen „Durchgangsverkehr“ geben, denn der Aufgang zur Rutsche befindet sich direkt nebenan. Um größere Unruhe anderer Art zu vermeiden, gibt es für die Schüler, die das Bad im Rahmen des Unterrichts nutzen, einen gesonderten Eingang zu den Umkleiden.

Auch wenn die Bauarbeiten nun dem Ende zugehen – ein genaues Öffnungsdatum will Schumann noch nicht nennen. Nachdem die Termine Jahreswechsel und Osterferien nicht geklappt haben, geht er davon aus, dass die Gäste im Laufe des Mais wieder im Becken des Hallenbads schwimmen können.

Zu den Verzögerungen kam es nicht nur wegen Überraschungen in der Bausubstanz. Auch die Zusammenarbeit mit einigen Handwerksfirmen habe sich als schwierig erwiesen – sind doch deren Auftragsbücher gefüllt. So hat eine Verzögerung gleich weitere zur Folge. Thermenchef Schumann betont aber, dass er mit der Arbeit des Großteils der Firmen sehr zufrieden ist – vor allem die Betriebe aus der Region seien sehr zuverlässig gewesen. „Allerdings müssen wir die Leistungen europaweit ausschreiben, dabei gab es schon einmal eine Firma, mit der wir nicht zufrieden waren“, so Schumann. Letztlich sei die Therme gezwungen, das günstigste Angebot anzunehmen.

Wer sich selbst ein Bild von der Baustelle machen möchte, kann sich für die weiteren Führungen anmelden. Sie finden statt bis zum 20. April täglich um 12 Uhr und in der Woche vom 23. bis 27. April um 17 Uhr. Außerdem bietet die Therme für Gruppen oder Vereine eigene Führungen an (Anmeldung unter Telefon 09142/96020).

