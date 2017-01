Altmühltherme Treuchtlingen: Goldkette unterschlagen

Polizeiinspektion Treuchtlingen sucht nach Zeugen - vor 55 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am vergangenen Donnerstag, 5. Januar, in der Zeit von 16 bis 16.15 Uhr hat ein bislang Unbekannter in der Sauna der Altmühltherme eine verlorene Halskette an sich genommen und diese unterschlagen.

Ein Saunabesucher aus dem Donau-Ries-Kreis hatte seine Halskette in der Sauna abgenommen und in einer Tasche mit Klettverschluss in seiner Badehose verstaut. Beim Aufhängen der Hose war die Kette dann wohl herausgefallen und wurde noch von einem Zeugen am Boden liegend gesehen. Ein bislang unbekannter Saunabesucher hat die goldene Halskette dann aufgehoben und mitgenommen.

Hinweise zu der Fundunterschlagung werden an die PI Treuchtlingen unter Telefon 09142/9644-0 erbeten.

pm