An der Treuchtlinger Heusteige wird´s langsam eng

TREUCHTLINGEN - In der letzten Stadtratssitzung stand der Bebauungsplan für die Aussiedlung der Firma Altmühltaler auf der Tagesordnung. Vom Planungsbüro Ermisch wurden dazu die Stellungnahmen der „Träger öffentlicher Belange“ erläutert.

Anmerkungen kamen vom Naturpark Altmühltal, der das Projekt als erheblichen Eingriff in die Landschaft bezeichnet. Foto: Stadt Treuchtlingen



Wesentlicher Punkt dabei: Die Untere Immissionsschutzbehörde am Landratsamt will eine Ergänzung des Lärmschutzgutachtens. So seien die benachbarten Betriebsleiterwohnungen noch nicht ausreichend berücksichtigt; außerdem seien Formulierungen in dem Gutachten veraltet. Die Überarbeitung ist prinzipiell nur eine Formalie.

Trotzdem muss der Plan nun nochmals für zwei Wochen neu ausgelegt werden. Anmerkungen kamen außerdem vom Naturpark Altmühltal, der das Projekt als erheblichen Eingriff in die Landschaft bezeichnet. Außerdem forderte das Staatliche Bauamt eine neue Abmessung für die „Sichtdreiecke“ bei der Einmündung in die Staatsstraße. Wie in der Sitzung erläutert wurde, hatte das Bauamt wohl übersehen, dass in dem Bereich Tempo 70 gilt. Der überarbeitete Plan liegt nun nochmals öffentlich aus. Am Bauzeitenplan der Firma ändert das allerdings nichts, wie in der Sitzung erklärt wurde.

Wie ernst es Altmühltaler mit einer Komplettaussiedlung ist, wird aus dem Bebauungsplan ersichtlich, in dem bereits neben dem jetzt geplanten Hochregallager schon die Produktion eingezeichnet ist.

