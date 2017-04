Angefahrene Laterne und Fahrradfund in Treuchtlingen

vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Eine angefahrene Straßenlaterne und ein unversperrtes Kinderfahrrad beschäftigten die Treuchtlinger Beamten.

Laterne angefahren

TREUCHTLINGEN – Am Samstag­nachmittag ist ein 23-Jähriger in der Treuchtlinger Jahnstraße beim Ausparken mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Kinderfahrrad gefunden

TREUCHTLINGEN – Am Freitag gegen 8.45 Uhr wurde am Treuchtlinger Bahnhof ein unversperrtes Kinderfahrrad gefunden. Die Polizei hat das orange-gelbe Rad der Marke „Konsul“ im städtischen Fundbüro abgegeben, wo es der Besitzer abholen kann.

pm