Ansbacher Straße: Kleingartenanlage wird geräumt

Awo errichtet auf einem Teil der Anlage eine Sozialeinrichtung - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Des einen Freud, des anderen Leid: Weil die Awo auf einem Grundstück an der Ansbacher Straße eine neue Sozialeinrichtung baut, muss gut die Hälfte der Kleingärtner dort ihre Anlagen aufgeben.

Auf den 31 Parzellen an der Ansbacher Straße laufen gerade die Abrissarbeiten. Voraussichtlich im kommenden Jahr will die Awo dort eine Sozialeinrichtung bauen. © Benjamin Huck



Manche Gärten waren mehr als ein Rückzugsort: In vielen Jahren haben die Pächter viel Leidenschaft investiert und ein Kleinod geschaffen, Gemüse angebaut und einige Sommer verbracht. Damit ist nun Schluss.

„Wir wussten ganz genau, dass der Tag kommt. Wir sind nur Gast in dieser Gartenanlage und müssen sie dann eben räumen“, sagt Helmut Krauß. Er ist Vorsitzender des Unterbezirks Treuchtlingen des Vereins Bahn-Landwirtschaft München. Sie betreibt die Kleingartenanlage, das Gelände gehörte viele Jahre der Stadt. Bis die Kommune es an die Arbeiterwohlfahrt Roth-Schwabach veräußert hat.

Die Awo will nun in der Ansbacher Straße, quasi im „Garten“ der Hausnummer 22 eine Sozialeinrichtung für Menschen mit psychischen Problemen bauen. Dafür müssen die dort liegenden Krautgärten, wie sie von den Mitgliedern genannt werden, weichen. „Wir Kleingärtner selbst waren nur noch geduldet“, sagt Krauß.

Die Pächter hingen lange Zeit in der Luft. Zwar hieß es immer, dass die Awo bauen wolle. Einen konkreten Termin gab es nicht. „Nicht einmal die Bauanträge liegen vor“, so Krauß. Der Münchner Bezirksverein hat die Treuchtlinger dann gebeten, dass Gelände bis Ende November zu räumen.

Nach dem endgültig klar war, dass sie gehen mussten, erfolgte eine Schätzung der einzelnen Parzellen mit Baumbestand, Gartenlaube, Anbauten, Einzäunung und Gewächshäusern. Ebenso wurde der allgemeine Zustand festgehalten und dokumentiert. So begannen die ersten Pächter ihre Parzellen zu Räumen, die Gartenlaube mit ihrem Vorbau, das Gewächshaus, alle Beet-Einfassungen, Zäune und Hecken zu beseitigen. „Damit man wenigstens noch eine kleine Abfindung bekommt, so schreibt es der Pachtvertrag vor“, sagt Krauß. Die 24 Pächter auf der knapp 7000 Quadratmeter großen Flächen räumen ihre 31 Parzellen Stück für Stück ab.

Die gelbe Fläche im Norden gehört der Awo, auf dem städtischen Grundstück im Süden können die Pächter noch bleiben. © Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung



Einige hören aus Altergründen auf, vielen möchten gerne weitermachen. „Die leben in den Wohnblocks und haben sonst keinen Garten, das ist schon traurig“, so Krauß. Einige wenige hatten das Glück und konnten die letzten freien Flecken im Süden ergattern. Andere gingen leer aus. So gibt es bei der Kleingartenanlage am Espan bereits eine lange Warteliste.

Einige Pächter hatten Glück und konnten noch freie Flächen an anderer Stellen übernehmen, etwa an der Industriestraße in der Nähe des Fischereivereins. Manche gaben auch aus Altergründen auf. Die Stadt halte sich heraus, es komme kein Angebot für eine Ersatzgartenanlage, die „eigentlich eine grüne Insel in unserer doch sehr stark vom Verkehr betroffenen Stadt ist“, beklagt Krauß.

Die Aufgabe des Geländes falle natürlich besonders schwer, gerade wenn man dort so viele Jahre verbracht habe. Manche Mitglieder seien schon ein halbes Jahrhundert vor Ort. Er erinnert an die Leistungen der Vorfahren, die den Boden nach dem Krieg urbar gemacht haben und die Bombentrichter mit Erde aufgefüllt hätten. Das Gelände gehörte schon damals der Bahn, die Flächen durften ihre Beamten bestellen. Allerdings weniger aus Erholungsgründen, sondern aus purer Not, weil es nicht genug zu Essen gab. Erst später konnten auch Nicht-Eisenbahner das Gelände nutzen.

Grundstück im Süden

Südlich des Neubaugebiets haben die Bahn-Kleingärtner noch gut 7000 Quadratmeter mit Parzellen zur Verfügung. Diese sollen auch erhalten bleiben. Das südliche Grundstück ist immer noch im Besitz der Stadt, die Kleingärtner werden darauf geduldet. Sie wissen, dass sie auch von dort weichen müssen, wenn die Stadt jemanden gefunden hat, der das Grundstück bebauen will. Wann das sein soll, ist noch unklar.

Obwohl er wusste, dass das Ende naht, klingt bei Krauß auch etwas Wehmut mit: „Die Gartenanlage wird verschwinden, Häuser werden darauf gebaut und keiner wird mehr nach den vergossenen Schweißtropfen fragen die hier so viele Gärtner verloren haben.“

Bei der Awo läuft gerade ein Architektenwettbewerb, Anfang nächsten Jahres wollen sich die Zuständigen für einen Entwurf entscheiden. Die ersten Bewohner werden von der Awo-Einrichtung in Möhren nach Treuchtlingen ziehen. Denn das dortige Haus wird saniert, um dann wieder neuen Bewohnern zur Vefügung zu stehen.

