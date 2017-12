Anspruchsvolle Weihnachtsklänge in Treuchtlingen

Musiker aus drei Orchestern spielten in der Marienkirche Bach, Telemann und Homilius

TREUCHTLINGEN - Da wurde es richtig kuschelig im Altarraum der Marienkirche: Die Treuchtlinger Kantorei, das Weißenburger Kammerorchester und das Nürnberger Trompetenensemble fanden sich dort zu einem gemeinsamen Weihnachtskonzert ein. Doch vielleicht war es ja auch gerade diese räumliche Nähe der Mitwirkenden, die für den harmonisch-kompakten Gesamtklang sorgte. Gekrönt von den Stimmen vierer recht ausdrucksstarker Solisten.

Keine leichte Aufgabe waren die anspruchsvollen Stücke, die Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer den Musikern der Treuchtlinger Kantorei, des Weißenburger Kammerorchesters und des Nürnberger Trompetenensembles beim Weihnachtskonzert in der Marienkirche gestellt hatte. Foto: Jürgen Leykamm



Die Sänger und Musiker haben es allesamt nicht einfach. Denn Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer hat sich in der Marienkirche für den hochklassigen Auftritt des kombinierten Großensembles, das sowohl musikalisch wie menschlich offenbar gut harmoniert, recht anspruchsvolle Werke ausgesucht: von Johann Sebas­tian Bach, Gottfried August Homilius sowie Georg Philipp Telemann, dessen Todestag sich heuer zum 250. Mal jährte.

Zu Beginn aber geht der Blick nach Jerusalem, das derzeit wieder einmal im Fokus der Tagespolitik steht. „Ihr Tore zu Zion“ heißt die Kantate von Bach, die auch seinerzeit tagespolitischen Hintergrund hatte: Der Komponist schrieb sie für den Festgottesdienst zur Einsetzung des neugewählten Leipziger Stadtrats. Die Wechselwirkung himmlischer und irdischer Macht kommt dementsprechend gut zum Ausdruck. „Gott ist unseres Herzens Freude, wir sind Völker seiner Weide“, lässt es die Kantorei erklingen.

Persönliche Stücke

Dankbar singt die in Ansbach aufgewachsene Karin Steer (Alt) vom „Leipziger Jerusalem“, in dessen Mauern noch Frieden herrscht und die Gerechtigkeit die Paläste bewohnt. Und im singenden Gebet ist die Treuchtlinger Sopranistin Silke Schebitz überzeugt: „Dein väterlich Gemüte währet ewig für und für.“

Tenor Christopher Kessner aus Nürnberg, Alt Karin Steer aus Ansbach und die Sopranistin Silke Schebitz aus Treuchtlingen (von links) gaben den Kantanten einen besonderen Klang. Foto: Jürgen Leykamm



Im folgenden Telemann-Werk wird es dann noch persönlicher. Von den Stadttoren geht es nun hin zur eigenen „Befestigung“ des Herzens. „Machet die Tore weit“ ist diese Kantate überschrieben, in der Schebitz es innig intoniert: „Jesus, komm in meine Seele, lass sie Deine Wohnung sein.“ Nun steigen auch die beiden Herren ins Geschehen mit ein. Tenor Christopher Kessner aus Nürnberg fleht: „Stehe mir mit Deinem Geiste bei, dass Dir mein Dienst gefällig sei.“

Gerhard Heß wiederum, ein seit 30 Jahren in Treuchtlingen sehr gefragter Basssänger aus der Fürther Gegend, sorgt sogar für eine Art „Ohrwurm“ in einem Konzert, das ansonsten eher mit innigen denn mit eingängigen Melodien gespickt ist. „Ich will beten, ich will ringen, ich will loben, ich will singen“, so Heß, der als Jugendlicher einst beim bekannten Windsbacher Knabenchor sang, mit sonorer und warmer Bassstimme. Er ist auch der einzige, der sich beim Sologesang vor den Streichern pos­tiert, die drei anderen Solisten lassen ihre Stimmen vor den Bläsern erklingen. Nicht nur die „Tore“ verbinden gedanklich die beiden Kantaten – es war auch Bach selbst, der mit einer Abschrift das Telemann-Werk für die Nachwelt überlieferte.

Fäden in der Hand behalten

Eigentlich war sie für den ersten Advent gedacht, doch auch am dritten gerät die Kantate in der Marienkirche zum Hochgenuss. Dann ist wieder „Bachzeit“ angesagt: Eine weitere Kantate und zwei Weihnachts­choräle des Kompositionsmeisters durchziehen das Kirchenschiff. Während des Geschehens behält Schächer stets die Fäden in der Hand. Was bei der Anspruchsfülle der hochkarätigen Stücke und der Zahl der Mitwirkenden nicht so ganz einfach ist.

Hinzu kommt, dass die ganze dynamische Bandbreite ausgereizt wird: vom gehauchten Piano bis zum schmetternden Fortissimo. Mal ist nur eine Solostimme zu hören, mit dezenten Streicherklängen unterlegt. Ein andermal kommunizieren die Sänger nur mit einer sich sehnenden Solo-Oboe. Dann wieder findet alles buchstäblich mit „Pauken und Trompeten“ zu einer wuchtigen Einheit, bei der die Kantorei sich ebenso laut Gehör verschafft, aber nie die Balance der Stimmen verliert, sicher in Artikulation und Intonation.

Tonleiter erklommen

Besonders beeindruckend werden die Crescendi, wenn auf ihrem Höhepunkt eine Cäsur folgt. Wenn Schebitz etwa von Christus als der „Gnadensonne“ singt und dieses Wort während einiger Sekunden der Stille im Gotteshaus und in den Herzen nachhallt. Überhaupt erklimmt die Treuchtlingerin recht spielerisch die Tonleitern, da wirkt nichts gepresst. Wie auf einer himmlischen Jakobsleiter geht es auf und ab, unaufdringlich und dennoch eindringlich. Ein strahlender Sopran, wie die anderen Stimmen in das unterstützende Vokalmeer der Kantorei eingebettet.

Und die kann auch selbst Glanzlichter setzen. Am Ende der Weihnachtsgeschichte etwa, die Homilius in seinem Werk „Uns ist ein Kind geboren“ nacherzählt. „Gott ist offenbart im Fleisch“ heißt es da in den letzten Zeilen. Vom Chor auf eine Weise gesungen, der den Schleier allen Zweifelns mit einem Male hoch hebt und unverfälscht in die ewige Wahrheit der eigentlichen Weihnachtsbotschaft blicken lässt. Sie gilt es nach langem Applaus in den Alltag mitzunehmen.

