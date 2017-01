Ärger um Alleingänge im Treuchtlinger Bauausschuss

CSU kritisiert direkte Auftragsvergabe und mangelnde Mitsprache - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Wer vergibt Planungsleistungen an wen, und wie kann die Stadt dabei Geld sparen? An der Bauplanung für die beiden noch nicht erneuerten Bahnbrücken bei Möhren und Gundelsheim sowie am künftigen Pflaster in der Treuchtlinger Stadtmitte hat sich der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung abgearbeitet.

An der Bahnlinie zwischen Treuchtlingen und Gundelsheim wird auch heuer wieder gebaut. © Benjamin Huck



An der Bahnlinie zwischen Treuchtlingen und Gundelsheim wird auch heuer wieder gebaut. Foto: Benjamin Huck



Anlass für die Debatte war ein umstrittener „Alleingang“ des Bürgermeisters. Werner Baum hatte den Ausschuss unter dem Punkt „Sonstiges“ darüber informiert, dass er einen Stadtratsbeschluss vom 15. Dezember nicht vollzogen und stattdessen das Gegenteil veranlasst habe.

Inhalt des Beschlusses war gewesen, dass die Statik der beiden Bahnbrücken bei Möhren („Awo-Brücke“) und Gundelsheim (Richtung Eichhof) nicht für gut 90.000 Euro an das bereits mit der Gesamtplanung betraute Ingenieurbüro vergeben werden sollte. Stattdessen sollte es eine separate Ausschreibung geben, bei der auch mögliche (und nach dem Dafürhalten von CSU-Ratsmitglied und Ingenieur Marco Satzinger vermutlich deutlich günstigere) Nebenangebote der noch zu beauftragenden Bauunternehmens berücksichtigt werden sollten.

Satzinger war damals davon ausgegangen, dass die Regierung von Mittelfranken als Zuschussgeber eine kos­tensparende Vergabepraxis begrüßen würde. Tut sie aber nicht, wie sich nun herausstellte. Laut Baum hatte die Regierung nach den Ratsbeschluss umgehend reagiert und betont, dass Nebenangebote zwar grundsätzlich zulässig, bei besonders komplexen Anforderungen aber „nicht sinnvoll“ seien. Da die Sperrpausen für den Bahnbetrieb während der Bauarbeiten auf den Tag genau eingetaktet seien, sei das Risiko von Verzögerungen zu groß, wenn die Tragwerksplanung erst zusammen mit der Ausführung beauftragt werde. Müsse die Bahnstrecke länger als nötig gesperrt werden, kämen enorme Kos­ten auf die Stadt zu.

Dies wollte Satzinger wiederum so nicht stehen lassen. Er habe nicht explizit darauf gepocht, die Statik an die Baufirma zu vergeben, sondern nur darauf, sie „wegen des Einsparpotenzials“ separat auszuschreiben. Die Antwort der Regierung gehe deshalb „am Thema vorbei“.

Gescheiterte Kommunikation?

Ändern konnte die Kritik der CSU freilich nichts mehr, hatte Rathauschef Baum die Planung doch bereits per „dringlicher Anordnung“ an das Ingenieurbüro IGS aus Weißenburg vergeben. Beide Seiten beschwerten sich am Ende insbesondere über die mangelnde Kommunikation – der Bürgermeister, weil die CSU ihre Bedenken nicht rechtzeitig vor der Ausschusssitzung im Dezember angemeldet hatte, und Marco Satzinger, weil Baum ihn über das Schreiben der Regierung hätte informieren und eine Erwiderung „auf dem kurzen Dienstweg“ hätte absprechen können.

Ein ähnlicher Zungenschlag war gleich im Anschluss auch aus einem kurzen Wortwechsel zur Umgestaltung der Treuchtlinger Stadtmitte herauszuhören. In seiner heutigen Sitzung (ab 18 Uhr im Rathaussaal) beschäftigt sich der Stadtrat unter anderem mit dem geplanten Pflasterbelag. Marco Satzinger und seine Parteikollegen hätten sich jedoch gewünscht, diese Frage bereits im Bauausschuss vorzudiskutieren.

„Dafür sehe ich keinen Grund“, entgegnete dem Bürgermeister Baum. Es habe im Herbst einen eigenen Orts­termin für die Bemusterung gegeben, an dem aus den Reihen der CSU nur ein Ratsmitglied teilgenommen habe. Außerdem seien die Christsozialen „von Anfang an gegen die Gesamtmaßnahme gewesen“, was sie bei der vorausgegangenen Abstimmung über die Kanalplanung mit einem kollektiven „Nein“ erneut zum Ausdruck gebracht hätten.

Nach Ansicht Satzingers hat das eine jedoch nichts mit dem anderen zu tun – bei der Gestaltung und den Kosten der Innenstadtsanierung wolle die CSU durchaus mitreden. „Außerdem gibt es auch Stadtratsmitglieder, die am Freitagnachmittag arbeiten müssen“, nahm er süffisant den damaligen Termin für die Pflaster-Besichtigung aufs Korn.

Die Planung und Bauüberwachung für die Abwasseranlagen im Umfeld des Sanierungsgebiets in der Bahnhofstraße hatte der Ausschuss zuvor gegen die vier Proteststimmen aus der CSU an das Ingenieurbüro Goldbrunner aus Gaimersheim vergeben. Der Auftrag schlägt einschließlich Nebenkosten mit voraussichtlich rund 32.500 Euro zu Buche.

Patrick Shaw