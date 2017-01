Asylbewerber ziehen in „prinzliche“ Herberge

Verträge mit „Altmühlhotel“ und „Adler“ in der Treuchtlinger Bahnhofstraße laufen aus - vor 34 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Asylbewerber ziehen demnächst um. Voraussichtlich ab April wird ein Teil von ihnen nicht mehr im „Altmühlhotel“ und im Hotel „Adler“ in der Bahnhofstraße untergebracht, sondern im „Prinz Luitpold“ in der Luitpoldstraße. Das leerstehende Gasthaus wird zu diesem Zweck in eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 80 Personen umgebaut. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte dabei zwar nur marginal mitzureden, zeigte sich aber nicht begeistert.

Schmuckes Wirtshausschild und Wappen neben verrammelten Fenstern und bröckelndem Putz: das „Prinz Luitpold“ in der gleichnamigen Straße. Nun wird das traditionsreiche, aber leerstehende Gasthaus zur Asylunterkunft umgebaut. Foto: Patrick Shaw



Grund für den fraktionsübergreifenden Unmut ist, dass der Eigentümer des Gasthauses bei dessen Kauf im vergangenen Jahr noch versichert hatte, dieses eben nicht in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Sowohl die Vorbesitzerin als auch die Stadt hatten sich das gewünscht, um den „Prinz Luitpold“ als möglichen, wenn auch derzeit geschlossenen Beherbergungsbetrieb in der Stadtmitte zu erhalten. Dieses Versprechen war allerdings nicht bindend und die jetzt geplante Nutzungsänderung deshalb nicht zu verhindern.

Mitreden darf die Kommune ohnehin nur, weil einige kleinere bauliche Veränderungen geplant sind. So soll das historische Gebäude drei weitere Dachgauben, neue Fenster und mehrere zusätzliche Küchen erhalten. Letztere sollen den Asylbewerbern ermöglichen, für sich selbst zu kochen. Die Essensversorgung in den bisherigen Unterkünften „Altmühlhotel“ und „Adler“ hatte nach Aussagen von Helfern mangels Rücksicht auf die unterschiedlichen Kulturen der Migranten immer wieder für Ärger gesorgt.

Die Umbauten selbst kann die Stadt laut Bürgermeister Werner Baum aber ebenfalls nicht ablehnen, da sie nicht gegen geltendes Baurecht verstoßen. Auch die Nachbarn würden zwar befragt, hätten aber keine Widerspruchsmöglichkeit, da sich die Optik des Gasthauses kaum verändere und es bei einer in einem Mischgebiet zulässigen Nutzung bleibe. „Hier hat die Kommune keine Macht“, so Baum. „Die Regierung von Mittelfranken teilt uns nur mit, dass das Gebäude belegt wird.“

An der Gesamtzahl der in der Altmühlstadt untergebrachten Asylbewerber ändert der Umzug allerdings nichts. Knapp 70 Flüchtlinge und Migranten, deren Asylverfahren noch laufen, leben derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften in der Elkan-Naumburg-Straße sowie den beiden Hotels in der Bahnhofstraße. Dazu kommen einige bereits anerkannte Asylanten, die noch keine eigene Wohnung haben, für deren Versorgung aber nicht mehr Regierung und Landkreis, sondern die Jobcenter zuständig sind.

Für die etwa 40 Asylbewerber aus der Bahnhofstraße steht nun im Frühjahr der Umzug bevor. Der Vertrag mit dem „Altmühlhotel“ ist bereits zum Jahreswechsel ausgelaufen, der mit dem „Adler“ endet in einigen Monaten. Für den „Prinz Luitpold“ hat die Regierung ab April eine Maximalbelegung von 80 Personen genehmigt, die aber demnach vorerst nicht voll ausgeschöpft werden wird.

„Vorspiegelung falscher Tatsachen“

Im Bauausschuss tat sich Rathaus­chef Baum indes schwer, den Ortswechsel zu „verkaufen“. Sowohl Dr. Manfred Kreß (FW) und Gustav Kapp (SPD), als auch Uwe Linss und Marco Satzinger von der CSU sprachen von einer „Vorspiegelung falscher Tatsachen“ durch den Eigentümer des „Prinz Luitpold“. Sie seien alle nicht gegen die Asylunterkunft, würden sich aber wünschen, dass die Stadt über den Standort mitentscheiden kann. Linss, Satzinger, Kapp und Hans König (CSU) stimmten deshalb am Ende symbolisch gegen die Genehmigung der Umbauten, die der Ausschuss jedoch mit 7:4 Stimmen durchwinkte.

Bürgermeister Baums Hauptargument war dabei, dass im Gegenzug das „Altmühlhotel“ renoviert und wieder seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden könne. Auf diese Weise würden neue Übernachtungsmöglichkeiten in der Innenstadt geschaffen, die den Fremdenverkehr beleben könnten. Dies stünde jedoch auf der Kippe, wenn nicht auch die Asylbewerber aus dem benachbarten „Adler“ ausziehen würden. Und das wiederum sei nur durch die Umnutzung des „Prinz Luitpold“ möglich.

Mit Asylunterkünften „überschwemmt“ werde das Zentrum damit sicherlich nicht, betonte der Rathaus­chef. „Es ist letztlich nur eine Rochade innerhalb des Stadtgebiets“, pflichtete ihm Klaus Fackler (FW) bei, der allerdings darauf pochte, die markante Fassade mit Wappen und das alte Wirtshausschild des „Traditionshauses“ in der Luitpoldstraße zu erhalten. Davon gehe er aus, entgegnete Baum, da ohnehin ein möglichst kostengünstiger Umbau geplant sei.

Durch die eigenen Küchen bringe dieser „für die Bewohner trotzdem eine Verbesserung“, gab Kerstin Zischler (SPD) zu bedenken. „Es ist vor allem wichtig, dass wir in der Stadt eine gesunde Mischung zwischen Einheimischen und Asylsuchenden haben“, fasste Bürgermeister Baum zusammen. Dies sei weiterhin der Fall – nicht zuletzt, da der Landkreis nach wie vor weniger Asylbewerber aufnehme, als er dem Gesetz nach müsste.

Patrick Shaw