Auch in Treuchtlingen: Niedriglohn für starke Frauen

Was Fasching, die Firma Altmühltaler und eine alte Ikone mit dem Weltfrauentag zu tun haben - vor 52 Minuten

TREUCHTLINGEN - Der 8. März ist Weltfrauentag. Stark und selbstbestimmt soll Frau sein - der Begriff "schwaches Geschlecht" ist zurecht längst verpöhnt. Aber Gleichberechtigung auch in Beruf und Alltag? Immer noch oft Fehlanzeige.

Zum Weiberfasching warb die Treuchtlinger Firma Altmühltaler heuer mit einer alten Heldin: "Rosie the Riveter" heißt die starke Frau im Arbeitergewand, die schon in den 1940er Jahren für ein neues, selbstbewusstes Frauenbild stand - zumindest, so lange es der Männerwelt in den Kram passte. Foto: Patrick Shaw



Eine alte Ikone hatte die Treuchtlinger Firma Altmühltaler Mineralbrunnen heuer zum „Weiberfasching“ ausgegraben: Auf dem Plakat reckt eine starke Frau im Arbeitergewand der 1940er Jahre dem Betrachter die Faust entgegen. Auf dem Oberarm prangt das Altmühltaler-Logo. Ein modernes Frauenbild, selbstbewusst und gleichberechtigt – perfekt auch als Sinnbild für den Weltfrauentag. Oder doch nicht?

Die auf dem Bild leicht veränderte Kunstfigur „Rosie the Riveter“ (Rosie, die Nieterin) war 1941 Titelheldin eines beliebten amerikanischen Lieds und eines Propagandafilms des US-Kriegsinformationsamts. 1942 entwarf der Künstler J. Howard Miller dazu das Plakat mit der Aufschrift „We can do it!“

Rosie the Riveter sollte die Frauen symbolisieren, die während des Zweiten Weltkriegs zu Tausenden in der Rüstungsindustrie arbeiteten, und weitere Amerikanerinnen anwerben. Unter dem Motto „Wer einen Elektromixer bedienen kann, kann auch mit dem Bohrer umgehen“, richtete sich die Kampagne gezielt an junge Hausfrauen und deren Männer, die stolz auf ihre tüchtigen Gattinnen sein sollten.

Tatsächlich stieg die Zahl der werktätigen Frauen in den USA bis 1944 von zwölf auf 20 Millionen an – eine Quote, die danach erst wieder in den 1970er Jahren erreicht wurde. Allerdings waren die meisten nicht in der Produktion, sondern im Büro beschäftigt. Die Arbeitsbedingungen waren oft schlecht, die Entlohnung gering. Nach dem Krieg sollten die Frauen wieder zurück zu Heim und Herd. So wandelte sich Rosie, die patriotische Fließbandarbeiterin, später zum Symbol der Feministinnen und wird bis heute für politische Zwecke instrumentalisiert.

Wirkliche Gleichberechtigung im Beruf gibt es für Frauen indes nach wie vor nicht. So weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anläss­lich des Internationalen Frauentags darauf hin, dass laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen derzeit neun von zehn Teilzeitjobs und zwei Drittel aller Minijobs in Frauenhand sind. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verdienen Frauen zudem für die selbe Tätigkeit immer noch sieben Prozent weniger als Männer. Folglich tragen sie laut einer OECD-Untersuchung auch nur rund 22 Prozent zum durchschnittlichen Familieneinkommen bei.

„Die Folgen bekommen viele spätestens im Rentenalter zu spüren“, so NGG-Geschäftsführerin Regina Schleser. Nötig sei ein verbrieftes Recht auf gleiche Bezahlung für die gleiche Tätigkeit. „Mann oder Frau, dieser Unterscheid darf in einer modernen Arbeitswelt keine Rolle mehr spielen“, so Schleser. Bei der Firma Altmühltaler ist der Frauenanteil übrigens relativ hoch: 53 der rund 120 Mitarbeiter in Treuchtlingen sind weiblich.

