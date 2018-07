Auernheim: Wunderland für Windhunde

AUERNHEIM - Windhunde sind oft als flinke Sportler auf Rennbahnen bekannt. In Spanien werden ausgediente Windhunde oft auf schreckliche Weise entsorgt. Die Treuchtlingerin Michaela Maier ist auf den Hund gekommen und hat sich etwas besonders einfallen lassen.

Michala Maier in ihrem Hundeauslauf mit den zwei spanischen Windhunden von Besuchern. Die Treuchtlingerin hat sich bei Auernheim ein Gartengrundstück gekauft, auf dem die schnellen Tiere flitzen können. © Benjamin Huck



Für die Wegbeschreibung hilft kein Navi, hier ist eine gute Orientierung gefragt. Nur auf verschlugenen Wegen kommt man ins Wunderland, das Michaela Maier im Wald bei Auernheim auf einem Gartengrundstück hergerichtet hat. Die Treuchtlingerin ist vor fünf Jahren auf den Hund gekommen, genauer gesagt auf den spanischen Windhund, den „Galgo Español“.

Die grazilen und schlanken Tiere werden in Spanien für die Jagd eingesetzt. Sind sie irgendwann nicht mehr gut genug oder jagen unkontrolliert, werden sie oft auf unmenschliche Weise miss­handelt, landen in einer Tötungsstation – oder werden aber auch einfach umgebracht.

Maier hat über den Verein „Galgorettung Fränkisches Seenland“ vom Schicksal der Tiere erfahren. Der Verein aus Thalmässing kümmert sich darum, ausgesetzte Tiere nach Deutschland zu holen und sie zu vermitteln. Maier hat bereits zwei Windhunde zu sich nach Hause geholt, das findet sie besser, als wenn sich jemand ein Tier vom Züchter besorgt.

Oft sind den Tieren die traumatischen Ereignisse durch Wunden am Körper anzusehen, viele reagieren zunächst panisch auf ihnen unbekannte Menschen. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit fühlen sich die Tiere meistens bei den Herrchen wohl. Doch mit ihrem Bewegungsdrang können die Menschen meistens nicht mithalten. „Sie sind Sprinter und keine Langstreckenläufer“, so Maier. Um auch den Hundebesitzern, die keinen Garten haben, eine Auslaufmöglichkeit zu bieten, hat sie sich nach einem Gartengrundstück umgesehen und ist bei Auernheim fündig geworden.

Auf gut 3700 Quadratmeter Fläche können die „Pappnasen“, wie Maier die Hunde wegen ihrer langen Schnauze nennt, gefahrlos toben. Das Gelände ist komplett eingezäunt und weitestgehend naturbelassen, Maier hat es liebevoll hergerichtet und mit Zitaten aus „Alice im Wunderland“ geschmückt – daher der zweite Teil des Namens. Auch die Herrchen können ihren Windhunden entspannt beim Rennen und Schnüffeln zuschauen, im Bauwagen gibt es Verpflegung für die Zwei- und Vierbeiner.

Den genauen Standort will Maier nicht nennen, erst möchte sie mit den Nutzern persönlich in Kontakt treten sowie Frauchen und Herrchen der Hunde kennenlernen. „Es ist schließlich mein Privatgrundstück, da möchte ich nicht jeden einfach so drauflassen.“ Für die Nutzung freut sich Maier über eine kleine Spende an den Verein, auch Besitzer anderer Hunderassen sind gerne willkommen. Über ihre Facebook-Seite „Pappnasens Wonderland“ spricht sie auch Urlauber an, die in der Gegend Halt machen.

Bislang kennt Maier nur eine weitere Treuchtlinger Familie, die Windhunde besitzt. In Zukunft kann sie sich auch vorstellen, gemeinsame Hundespaziergänge zu organisieren, damit sich die Besitzer kennenlernen können. Gelegenheit dazu besteht auch beim Sommerfest der Galgorettung Fränkisches Seenland, das am Samstag, 28. Juli, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Hundeschule Somann in Ruppmannsburg bei Thalmässing stattfindet.

Wer mit seinen Hunden in Michaela Maiers „Pappnasens Wunderland“ vorbeischauen möchte, kann mit ihr einen Termin ausmachen, per Mail an pappnasensundfreunde@yahoo.com. Weitere Infos zu den Galgos Españoles gibt es unter www.galgorettung-fs.de

