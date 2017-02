Auf ein Wort mit dem Rathauschef

Bürgerversammlungen in und um Treuchtlingen - vor 59 Minuten

TREUCHTLINGEN - Vom 1. März bis 4. April kommt die Treuchtlinger Stadtpolitik heuer wieder in die Dörfer und Ortsteile. Insgesamt zwölf Mal laden Rathauschef und Verwaltung zur Bürgerversammlung ein.

Symbolbild Foto: TK



Dabei gehen Bürgermeister Werner Baum und sein Team auf aktuelle Themen aus der Altmühlstadt ein und stehen den Bürgern anschließend Rede und Antwort. Alle Versammlungen beginnen um 19.30 Uhr. Fragen, die einer Vorklärung bedürfen, können ab sofort bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

Den Anfang macht Haag, wo sich die Bürger am Mittwoch, 1. März, im Gasthaus „Frankenhöhe“ treffen. Weiter geht es am Montag, 6. März, im Gasthaus „Zum Goldenen Stern“ in Windischhausen (mit Heumödern). Am Dienstag, 7. März, sind Wettelsheim und Falbenthal an der Reihe, wo die Versammlung in der Landmetzgerei Geißelmeier stattfindet. Und am Montag, 13. März, kommt das Stadtoberhaupt nach Dietfurt ins Gasthaus „Zur Post“.

Möhren steht am Dienstag, 14. März, auf der „Reiseroute“ des Bürgermeis­ters. Dort treffen sich die Dorfbewohner im Schützenhaus. Die Versammlung für Graben folgt am Dienstag, 21. März, im Gasthaus „Zum Karlsgraben“. Die Gundelsheimer kommen tags darauf am Mittwoch, 22. März, im dortigen Schützenheim zusammen.

Ein Novum gibt es in Grönhart: Dort steht die Bürgerversammlung am Montag, 27. März, auf dem Programm, allerdings nicht mehr wie gewohnt im Hofcafé „Gute Stube“, sondern in der Schreinerei Hüttinger. Am Dienstag, 28. März, gibt es für die Bürger von Bubenheim „Lokalpolitik zum Anfassen“, und zwar in der Gaststätte „Altmühlgrund“. Die Bewohner von Auernheim und Schlittenhart besucht der Bürgermeister am Mittwoch, 29. März, im Gasthaus „Zur Krone“.

In Schambach macht der „Tross“ am Montag, 3. April, in „Breits Brotzeitstub’n“ halt. Und am Dienstag, 4. April, markiert der Auftritt des Rathauschefs in der Treuchtlinger Stadthalle schließlich den Höhe- und Schlusspunkt der diesjährigen Bürgerversammlungen.

pm - Treuchtlinger Kurier