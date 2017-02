Auf- und davongefahren

DIETFURT - Unaufmerksamkeit oder Fahrerflucht? Diese Frage stellte sich nach einem Unfall am Donners­tag an der "Heusteigenkreuzung" bei Dietfurt.

Eine 31-jährige Autofahrerin, die auf der B 2 Richtung Süden unterwegs war, hielt bei Rotlicht an der dortigen Ampel. Eine 24-Jährige aus dem Donau-Ries fuhr auf den Wagen der Frau auf und setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Am Fahrzeug der Geschädigten wurden die Anhängerkupplung und die Stoßstange eingedrückt. Der Polizei erklärte die mutmaßliche Unfallverursacherin, die Kollision nicht bemerkt zu haben.

Beim Ausparken kollidiert

TREUCHTLINGEN – Ein 40-jähriger Autofahrer aus Oberfranken hat am Donnerstagmittag in der Lessingstraße in Treuchtlingen beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchiert. Schaden: rund 2500 Euro.

„Abfallsünder“ gesucht

POLSINGEN – Die Polizei sucht einen Unbekannten, der auf einem Feldweg an der Straße zwischen Polsingen und Wemding mehrere Ziegelsteine illegal entsorgt hat. Hinweise nimmt die Treuchtlinger Inspektion unter Telefon 09142/96440 entgegen.

