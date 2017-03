Auto rollt in Zaun

Weitere Meldungen: Randale am Skater-Park – Fahrzeugsteuer hinterzogen - vor 58 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am frühen Montagmorgen hat ein 66-Jähriger in der Treuchtlinger Straße "Am Frauenwald" vergessen, die Handbremse seines Autos anzuziehen.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Sein Wagen rollte gegen einen Gartenzaun. Dabei entstanden rund 1500 Euro Schaden.

Randale am Skater-Park

TREUCHTLINGEN – Am Freitagabend hat die Polizei mehrere junge Leute von der Skater-Anlage in der Treuchtlinger Kanalstraße verwiesen, weil diese dort randaliert hatten. Die drei Männer im Alter von 20, 21 und 36 Jahren sowie ein 17-jähriges Mädchen hatten einiges an Bier getrunken und bereits mehrere Flaschen zertrümmert. Nachdem sie ihren Müll und die Scherben beseitigt hatten, erteilten ihnen die Beamten Platzverweise. Zudem erwartet die Störenfriede ein Bußgeldverfahren.

Fahrzeugsteuer hinterzogen

TREUCHTLINGEN – Am Sonntagabend hat die Polizei auf der B 2 einen 35-Jährigen aus dem Raum Augsburg kontrolliert, der mit einem in Polen zugelassenen Auto unterwegs war, obwohl er schon seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren.

pm - Treuchtlinger Kurier