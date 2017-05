Autofahrer bedroht Ehepaar in Treuchtlingen

Zudem hatten die Beamten noch vier weitere Meldungen auf dem "Zettel" - vor 12 Minuten

TREUCHTLINGEN - Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung kommt auf einen 33-jährigen Treuchtlinger zu, der am Sonntagnachmittag in der Treuchtlinger Bahnhofstraße ein Ehepaar aus Eichstätt massiv bedrängt hat.

Der Beifahrer gestikulierte zunächst wild und zeigte dem Paar, das in einem anderen Wagen unterwegs war, den „Stinkefinger“. Nachdem beide Fahrzeuge gehalten hatten, bedrohte der Beschuldigte die beiden 27 und 30 Jahre alten Betroffenen unter anderem mit der Aussage, man solle sie erschießen. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

Auflieger war zu lang

TREUCHTLINGEN – Die Länge seines Sattelaufliegers hat am Montagmorgen ein 54-jähriger Lastwagenfahrer unterschätzt, der in der Treuchtlinger Luitpoldstraße stadteinwärts unterwegs war. Nach einem am Rand geparkten Auto scherte er mit seinem 40-Tonner zu früh wieder ein und schrammte dabei an Fahrertür und Kotflügel des Wagens entlang. Schaden: rund 3000 Euro.

Fenster eingeworfen

TREUCHTLINGEN – Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter ein Fenster des Hochschulgebäudes in der Treuchtlinger Hahnenkammstraße eingeworfen. Der Täter schleuderte einen etwa 30 mal 30 Zentimeter großen Stein gegen die doppelverglaste Scheibe. Dabei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Substrat ausgelaufen

POLSINGEN – Am Samstag gegen 19.30 Uhr sind aus einer Biogasanlage in Polsingen rund zehn Kubikmeter Gärsubstrat ausgelaufen. Wegen eines Stromausfalls war das Rührwerk der Anlage ausgefallen, und auch der Notausschalter und die Telefonwarnanlage funktionierten nicht. Durch den Gärprozess entstand ein Überdruck, der die Verschlussautomatik auslös­te. In der Folge lief die Flüssigkeit über die Straße und über ein Grundstück in einen Graben. Der Betreiber errichtete sofort eine Sperre aus Erde und baggerte den Graben aus, sodass es nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamts zu keiner Wasser- oder Umweltverschmutzung kam.

Mehrfach geklaut

TREUCHTLINGEN – Am Montag haben Mitarbeiter eines Supermarktes in der Ansbacher Straße eine Frau beobachtet, wie sie Kleider und Haushaltssachen im Wert von rund 200 Euro in einen Rollkoffer packte, an der Kasse aber nur Kleinigkeiten bezahlte und gehen wollte. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass die 50-Jährige jüngst noch weitere Diebstähle in dem Markt begangen hatte. Sie gab die Taten zu und die Beute zurück. Da die Frau nur vorübergehend in Deutschland lebt, musste sie bis zum Verfahren eine Sicherheitszahlung leisten.

pm