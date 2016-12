Autofahrerin leicht verletzt

TREUCHTLINGEN - Eine Leichtverletzte und rund 7000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße 2216 ereignet hat.

Eine 58-jährige Autofahrerin hatte sich auf Höhe des Sägewerks zum Linksabbiegen eingeordnet, was eine dahinter fahrende 66-Jährige zu spät bemerkte und mit ihrem Wagen auffuhr. Die jüngere Frau erlitt ein Schleudertrauma und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Weißenburg gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei Blitzeis gegen Mauer

AUERNHEIM – Wegen plötzlicher Eisglätte ist am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr in Auernheim eine Autofahrerin mit geringem Tempo gegen eine Gartenmauer gerutscht. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sah zu

TREUCHTLINGEN – Vor den Augen der Polizei hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag auf der B 2 südlich von Treuchtlingen ein riskantes Überholmanöver hingelegt. Dem 44-Jährigen, der gegen 7.30 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs war, ging es offenbar zu langsam, weshalb er trotz Verbots eine Kolonne aus mehreren weiteren Lastern überholte. Allerdings hatte er übersehen, dass direkt hinter ihm eine Polizeistreife fuhr, die den Mann kurz darauf stoppte. Neben einem Bußgeld von 100 Euro und einem „Punkt“ musste er in Kauf nehmen, dass während der Kontrolle sämtliche gerade überholten Kollegen und weitere Fahrzeuge wieder an ihm vorbeizogen.