Autos nicht umgemeldet

Weitere Meldung: Wildunfall - vor 17 Minuten

TREUCHTLINGEN - Gleich in drei Fällen beanstandete die Treuchtlinger Polizei diese Woche ausländische Fahrzeughalter, die bereits länger in Deutschland wohnen und arbeiten, ihre Fahrzeuge aber noch in ihren Heimatländern zugelassen hatten.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Gegen zwei Männer und eine Frau wurden Ermittlungsverfahren nach der Abgabenordnung eingeleitet und der Vorgang an das Hauptzollamt abgegeben.

Wildunfall

TREUCHTLINGEN – In der Nacht auf Donnerstag erfasste ein Treuchtlinger mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Döckingen nach Treuchtlingen ein Reh. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

pm - Treuchtlinger Kurier