Awo Auernheim feierte Weihnacht

Tanz, Musik und Ehrungen – Rückblick auf turbulentes Umzugs-Jahr - vor 5 Stunden

AUERNHEIM - Mit einer bunten und andächtigen Weihnachtsfeier hat das Awo-Haus in Auernheim seine Mitarbeiter und Bewohner auf das bevorstehende Fest eingestimmt.

Einrichtungsleiterin Christa Unkelbach (2. von rechts) mit ihren langjährigen Mitarbeitern Rüdiger Lebrecht, Jasmin König und Karl Huber (von links). Foto: privat



So zeigte die Tanzgruppe ihr Können mit Square-Dance und einem Weihnachts-Menuett, der Weihnachts­chor und Heimbeirats-Vize Thomas Schmidt am Keyboard trugen bekannte Lieder vor, und die Bewohner steuerten Gedichte und die Weihnachtsgeschichte bei. Das gefiel auch Treuchtlingens stellvertretendem Bürgermeister Richard Zäh, Awo-Kreisgeschäftsführer Rainer Moosandl sowie den beiden Pfarrern Matthias Fischer und Rüdiger Schild. Letzterer übernahm in diesem Jahr die Andacht.

Einrichtungsleiterin Christa Unkelbach bedankte sich in ihrer Rede für die Leistung und die Zusammenarbeit ihres Teams – insbesondere während des turbulenten Umzugs im Juli. Den Bewohnern dankte sie für die tatkräftige Mithilfe, die Geduld bei den Nachbesserungen und Arbeiten an den Außenanlagen sowie für die Bereitschaft, sich auf die konzeptionellen und strukturellen Veränderungen einzulassen.

Für ihre langjährige Mitarbeit zeichnete das Awo-Haus Elke Burkert, Lydia Meyer und Andrea Auer (jeweils 25 Jahre), Rüdiger Lebrecht (20 Jahre) sowie Jasmin König, Karl Huber, Daniela Mathes und Marijana Lörner (je zehn Jahre) aus.

pm