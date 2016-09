AWO-Haus Auernheim: Eine bunte Urlaubszeit

AUERNHEIM - Im August findet für die Bewohner des AWO-Hauses Auernheim eine dreiwöchige „Urlaubszeit“ statt. In dieser Zeit hat die Arbeitstherapie geschlossen. Um eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu bieten und den Bewohnern ihren Urlaub zu verschönern, haben die Mitarbeiter ein weiteres Mal ein Urlaubsprogramm zusammengestellt, das heuer vor allem einen sportlich-aktiven Schwerpunkt hatte.

Das Bild zeigt die Teilnehmer an der Wanderung am Rohrberg bei Weißenburg. © privat



Geboten waren wöchentliche Bewegungsgruppen und ein regelmäßiges Nordic-Walking-Training. Zudem konnten die Bewohner beim Rikscha­fahren um den Altmühlsee, im Klettergarten in Enderndorf und bei Wanderungen am Rohrberg sowie an der Wülzburg bei Weißenburg zeigen, was in ihnen steckt. Ein Tagesausflug ins Freibad in Weißenburg kam auch denjenigen Bewohnern entgegen, die eine eher gemütliche Herangehensweise bevorzugen.

Der seit Jahren von den Bewohnern gewünschte Zoobesuch führte diesmal nach Augsburg. Bei Regenwetter griffen die Organisatoren auf ein Alternativprogramm zurück, das kulturell interessierte Bewohner ins Museum in Solnhofen und auf die Willibaldsburg in Eichstätt führte.

Wer bei diesen Angeboten noch nichts Passendes für sich hatte entde­cken können, kam spätestens beim fest etablierten Grillabend und dem Eisbuffet auf seine Kosten. Das abwechslungsreiche Urlaubsprogramm erhielt denn auch in diesem Jahr sehr positive Rückmeldungen von den Bewohnern.

