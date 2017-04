B2 bei Treuchtlingen: Gefahr am Steuer

Zudem hatten die Treuchtlinger Beamten noch drei weitere Meldungen - vor 1 Stunde

DIETFURT - Auf der Bundesstraße 2 bei Dietfurt hat die Polizei am Montagmittag einen Sattelzug gestoppt, dessen Fahrer mit dem Handy am Ohr am Steuer saß.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann auch das Tempolimit um mehr als 20 Kilometer pro Stunde überschritten hatte.

Unaufmerksam ausgeparkt

TREUCHTLINGEN – Ein 51-jähriger Berliner hat beim rückwärts Ausparken vor dem Treuchtlinger E-Center in der Nürnberger Straße mit seinem Lieferwagen ein anderes Auto angefahren. Dabei entstand an dessen Seite ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei verwarnte den Mann.

Eindringlinge im Steinbruch?

TREUCHTLINGEN – Am frühen Dienstagmorgen hat die Anwohnerin eines Marmorwerks in einem Treuchtlinger Ortsteil die Polizei gerufen, weil sie dort verdächtige Leute gesehen habe. In dem Werk werde nachts nicht gearbeitet, weshalb ihr die Anwesenheit der Personen suspekt vorgekommen sei, so die Frau. Die Ordnungshüter umstellten und durchsuchten das Gelände, entdeckten aber weder Eindringlinge noch Einbruchspuren.

Keine Karte aus dem Knast

MEINHEIM – Ein Bürger aus dem benachbarten Meinheim hat bei der Treuchtlinger Polizei Anzeige erstattet, weil er im Internet zwei Eintrittskarten für ein Fußballspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Wert von 710 Euro erworben, diese aber nicht erhalten hatte. Die Beamten konnten den Grund schnell ermitteln: Der Verkäufer aus Chemnitz war einen Tag nach dem Kauf wegen Betrugs festgenommen worden und sitzt seither hinter Gittern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

pm