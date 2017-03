B2 bei Treuchtlingen: Rempler oder Reifen?

Zudem: "Eber-Hart-Tür beschädigt", "Mit 40 Sachen zu viel" und "Unfallverursacherin gesucht" - vor 11 Minuten

Die Polizei sucht den Verursacher eines Schadens, der am Montag gegen 16.40 Uhr auf der B 2 unweit der Abzweigung nach Rehlingen entstanden ist.

Dort war eine 26-jährige Treuchtlingerin mit ihrem Auto Richtung Nürnberg unterwegs, als sie beim Überholen einen lauten Schlag hörte. Die junge Frau vermutete, dass am Lastwagen neben ihr ein Reifen geplatzt war. Zu Hause bemerkte sie zwei größere Kratzer an der Fahrertür ihres Wagens. Schaden: rund 800 Euro. Zum Zeitpunkt des Knalls kam der Frau ein weißer Lastwagen entgegen. Reifenteile fand die Polizei vor Ort allerdings nicht und bittet nun um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Eber-Hart-Tür beschädigt

TREUCHTLINGEN – In der Zeit von Jahresbeginn bis zum vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Tür zu den Räumen des Treuchtlinger Jugend- und Kulturvereins „Eber-Hart“ in der Wiegandhalle (Eulenhofstraße) verkratzt und eingedellt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Mit 40 „Sachen“ zu viel

TREUCHTLINGEN – Am Montag gegen 20 Uhr hat die Polizei auf der B 2 einen Sattelzug gestoppt, der bei erlaubten 60 Kilometern pro Stunde mit Tempo 100 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Der 44-jährige Fahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Unfallverursacherin gesucht

DONAUWÖRTH – Die Polizei sucht die Fahrerin eines Autos, die am frühen Sonntagnachmittag am „Berger Kreuz“ nahe Donauwörth einen schweren Unfall verursacht hat. Die Frau wollte dort auf die B 2 Richtung Augsburg auffahren, nutzte den Beschleunigungsstreifen aber nicht und musste an dessen Ende stoppen. Ein ihr folgender 27-Jähriger fand eine Lücke im Verkehr und fädelte ein. Als er auf Höhe der Unbekannten war, zog diese unvermittelt nach links. Der junge Mann wich aus und rammte dabei seitlich das Auto eines 77-Jährigen auf der Überholspur. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die gesuchte Autofahrerin ist blond, trug eine auffallende Sonnenbrille und steuerte einen schwarzen Toyota-Geländewagen mit Weißenburger Kennzeichen.

pm