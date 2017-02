B2 in Dietfurt: Jeder Siebte zu schnell

DIETFURT - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend auf der B 2 in Dietfurt hat die Ansbacher Verkehrspolizei erneut überdurchschnittlich viele Temposünder erwischt.

Zwischen 18.30 und 23.30 Uhr fuhren dort 145 von 944 Verkehrsteilnehmern zu schnell. Die Beamten sprachen 105 Verwarnungen aus und nahmen 40 Anzeigen auf. „Spitzenreiter“ war ein Fahrer, der innerorts mit Tempo 101 unterwegs war.

Auto demoliert

TREUCHTLINGEN – Beim Waschen seines Autos hat ein Treuchtlinger Kratzer und Dellen auf dessen Kotflügel entdeckt. Dem Halter zufolge ist der Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro vermutlich zwischen Ende Dezember und Anfang Februar auf dem Parkplatz in der Goethestraße entstanden. Das Schadensbild spricht laut Polizei für eine Kollision mit einem Transporter. Hinweise werden unter Telefon 09142/96440 entgegengenommen.

An Heusteige aufgefahren

TREUCHTLINGEN – Rund 4000 Euro Schaden sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der „Heusteigenkreuzung“ entstanden. Eine Autofahrerin hielt beim Abbiegen auf die B 2 in Richtung Donauwörth verkehrsbedingt, was ein 23-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis zu spät bemerkte und mit seinem Wagen auffuhr. Verletzt wurde dabei niemand, das Fahrzeug des Unfallverursachers musste aber abgeschleppt werden.

pm