Bad-Modernisierung in Treuchtlingen läuft nach Plan

Ersparnisse sorgen sogar für finanziellen Puffer – Ärger bei der Betonsanierung - vor 23 Minuten

TREUCHTLINGEN - In der jüngsten Stadtratssitzung hat Simon Wenger vom Büro WSP einen Überblick über den Stand der Modernisierungsarbeiten in der Altmühltherme gegeben. Alles laufe „im grünen Bereich“, so der Projektsteuerer – mit kleineren Abstrichen und Problemen.

Es tut sich was in der Altmühltherme: Die Betonsanierung im ehemaligen Wellenbad läuft, ist aber in Zeitverzug. Bei den Kosten sieht es dagegen gut aus. Foto: Hubert Stanka



Aus finanzieller Sicht liegt die Thermensanierung voll im Plan. Bislang bewegen sich die Kosten sogar unter den geschätzten Summen. Dies ist auch bei der Betonsanierung der Fall, über die in der Sitzung gesprochen wurde. So haben die Arbeiter an der Decke des „Schwallwasserbehälters“ einen deutlich größeren Schaden festgestellt, als im Gutachten ausgewiesen war. Dort ist deshalb ein Nachtragsauftrag mit Kosten in Höhe von rund 36.000 Euro nötig. Trotzdem liegt die Gesamtsumme des Gewerks noch deutlich unter der Schätzung.

Den Auftrag erteilte der Stadtrat der Firma Marek aus Wieseth. Wenger erklärte allerdings, dass es mit der Firma nicht „rund“ laufe, da diese mit ihren Arbeiten in Verzug sei und damit der Baufortschritt insgesamt in Probleme komme. Man sei kurz vor dem Punkt, sich von Marek zu trennen und den Auftrag anderweitig zu vergeben.

Insgesamt liegen die Baukosten derzeit etwa 741.000 Euro unter dem Ansatz. Das ist laut Wenger ein gutes „Polster“. Er warnte aber auch, dass sich das schnell wieder ändern könne.

Bei den weiteren Vergaben wie etwa den Garderoben bewegt sich das Projekt ebenfalls unterhalb der Kostenschätzung. Bei der Beleuchtung gibt es wohl eine Punktlandung. Für einige Gewerke wurden allerdings keine Angebote abgegeben, wie zum Beispiel für die Bodenbeläge. Dieser Bereich soll nun geteilt werden. Dasselbe betrifft auch die Aufzugsanlagen.

Durch die Neuausschreibungen wird der Zeitplan etwas enger. Mittlerweile gebe es im Bad aber bereits Stellen, wo nicht mehr nur abgerissen und ausgebaut werde, so Wenger weiter. Dort beginne bereits der „Wiederaufbau“.

Hubert Stanka