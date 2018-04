Bahnhof Treuchtlingen: Aufzug nach 21 Tagen repariert

Ein Lift war seit dem 20. März außer Betrieb - Ersatzteil-Bestellung dauerte - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Mobilitätseingeschränkte Bahnreisende mussten am Treuchtlinger Bahnhof, der einzigen barrierefreien Haltestelle im Landkreis, drei Wochen lang Hürden in Kauf nehmen.

In diesem Aufzug am Treuchtlinger Bahnhof blieben Ende März sieben Personen stecken. © Benjamin Huck



In diesem Aufzug am Treuchtlinger Bahnhof blieben Ende März sieben Personen stecken. Foto: Benjamin Huck



Nachdem am Abend des 20. März sieben Fahrgäste im Aufzug steckengeblieben waren und die Feuerwehr dessen Türen gewaltsam öffnen musste, um die Menschen zu befreien, war der Fahrstuhl zum Bahnsteig 2/3 drei Wochen lang defekt. Wie ein Sprecher der Bahn am Montag auf Anfrage mitteilte, wurden die Türen bei dem Einsatz so verbogen, dass die Bahn beim Aufzughersteller Ersatzteile bestellen musste. Diese seien derzeit nicht lieferbar.

Am Freitag hatten Handwerker der Bahn versucht, die Türen wieder gerade zu biegen, was jedoch misslang. Auch bei Rathauschef Werner Baum meldeten sich schon einige Bürger, die mit der Situation unzufrieden sind. Er hat deshalb bei der Bahn um eine schnelle Erledigung gebeten. Am Dienstag waren nun Handwerker am Fahrstuhl beschäftigt und konnten ihn bis zum Abend reparieren. Er steht den Reisenden jetzt wieder zur Verfügung.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail