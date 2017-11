Bahnhof Treuchtlingen: Rotkäppchen nehmen den Hut

Bahn stellt zum Jahresende die persönliche Betreuung der Fahrgäste ein – Rotes Kreuz übernimmt Hilfe - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - "Wir werden wegrationalisiert. Ende des Jahres ist zu", sagt eine der liebevoll Rotkäppchen genannten Bahnsteigaufsichten am Treuchtlinger Bahnhof. In dem kleinen Raum, wo die Ansager(innen) sitzen, bekommen Reisende derzeit noch Auskunft über ihre Züge, Fahrpläne und auch Fahrkarten kann man hier kaufen. Wer Hilfe beim Ein- und Umsteigen benötigt, braucht nur zu fragen. Aber nicht mehr lange.

Barrierefrei ausgebaut, automatische Lautsprecheransagen: Die Rotkäppchen werden nicht mehr gebraucht, sagt die Bahn. Bürgermeister und Landrat sehen das dezent anders. © Benjamin Huck



Eine ältere Leserin ruft an und sagt: "Haben Sie gehört, dass der Fahrkartenschalter schließt? Das kann doch nicht sein, was mache ich, wenn der Fahrkartenautomat kaputt ist?" Und das komme häufiger vor. Ja, was macht man dann? Bislang konnte man die Fahrkarten dann bei den Ansager(inne)n kaufen, wo sich Reisende de facto auch informieren konnten, Fahrpläne bekamen oder Hilfe beim Ein- und Umsteigen, auch wenn die Bahn auf Anfrage betont, es habe sich dabei nie um eine DB Information gehandelt, sondern um Mitarbeiter, die diese Aufgaben eben mit übernommen hätten.

Zum 31. Dezember sollen diese aber nicht mehr für die Fahrgäste da sein. Gründe dafür sind nach Auskunft der Bahn, dass die Lautsprecherdurchsagen in Zukunft wegen der inzwischen weitgehend automatisierten Anlage nicht mehr vor Ort gemacht werden müssen, sondern vom Ansagezentrum in Nürnberg aus "überwacht werden" können, erklärt die Bahn.

Was aber tun nun Reisende, die direkt vor Ort Hilfe brauchen, weil der Kartenautomat streikt, oder der Zug weg ist? Eine Möglichkeit wäre, die Fahrkarte im neu eröffneten Bahnhofsladen zu kaufen, erklärt die Bahn. "Die Mitarbeiter dort tun sicher ihr bestes, aber es ist halt auch kein geschultes Personal", sagt das Rotkäppchen ein bisschen wehmütig – zumindest nicht so geschult wie sie.

Ausgerechnet in der alten Eisenbahnerstadt Treuchtlingen. Da ist eine rein rationale Sparmaßnahme der Bahn auch eine emotionale Sache. Aber Bürgermeister Werner Baum findet, dass es hier nicht nur um Befindlichkeiten gehe. Denn der Treuchtlinger Bahnhof ist einer der wenigen im Landkreis, der barrierefrei ausgebaut ist, so dass hier auch Rollstuhlfahrer ein- und aussteigen könnten. „Zu uns nach Treuchtlingen kommen Menschen aus der ganzen Gegend, die vielleicht in Weißenburg und Gunzenhausen nicht zusteigen können“, sagt Baum. Und die brauchen beim Einsteigen eigentlich Assistenz, denn auch wenn sie barrierefrei auf den Bahnsteig gelangen, im Zug sind sie damit noch lange nicht. Das geht nur über eine Rampe oder einen elektrischen Hublift. Aber wer bringt das Hilfsmittel zum Zug?

Rotes Kreuz übernimmt Hilfe

Die Bahn sagt, das müssten nicht unbedingt die Rotkäppchen sein, das wäre ohnehin nicht ihre Aufgabe. Ab 1. Januar übernehme das Rote Kreuz diesen Service, antwortet ein Sprecher der Bahn auf schriftliche Anfrage. Die betroffenen Reisenden müssten sich, wie bisher schon, vorher telefonisch in der Mobilitätszentrale anmelden (0180/6512512). An den Bahnsteigen gebe es dann Hublifte, mit denen auch ein elektrischer Rollstuhl in den Zug gebracht werden kann.

Baum sieht das anders. Seine Bedenken bezüglich der Einsparung hat er bereits im Juli in einem Schreiben an den Regionalbereichsleiter formuliert und gebeten, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Die Antwort, die unserer Zeitung vorliegt, ist jedoch ablehnend. Der Bahnhof Treuchtlingen sei barrierefrei erschlossen, die Präsenz eines Mitarbeiters somit nicht notwendig. Desweiteren betont der Bereichsleiter, die Mitarbeiter würden nicht reduziert, sondern nur auf Bahnhöfe mit „weniger guten Voraussetzungen und höherem Bedarf verteilt.“ Der Bahnsprecher ergänzt, die eine Vollzeit- und die drei Teilzeitkräfte würden künftig am Nürnberger Hauptbahnhof eingesetzt.

Im Übrigen, schreibt der Bereichsleiter, könne die Stadt die Serviceleis­tung eines Mitarbeiters vor Ort bestellen und die Finanzierung übernehmen, falls sie diese für dringend nötig halte. Diesen Vorschlag empfindet Baum als eine Zumutung und eines internationalen Unternehmens wie der Bahn nicht würdig, was er in einem erneuten Schreiben an den Chef der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, Johann Niggl, die für die Bestellung der Leistungen zuständig ist, auch so formuliert. Für das finanziell klamme Treuchtlingen ist dieser Vorschlag auch keine echte Alternative.

Persönliche Hilfe nicht zu ersetzen

Landrat Gerhard Wägemann legt mit einem Schreiben an Niggl ebenfalls noch einmal nach. "Treuchtlingen als wichtigster Regionalbahnhof mit bald elf Fernverkehrshalten und 5000 bis 6000 Ein- und Umstiegen täglich braucht auch weiterhin einen persönlichen Service vor Ort, der [...] für die Fragen und Probleme der Bahnkunden mit Rat und Tat zur Verfügung steht."

Die Antwort auf das Schreiben von Oktober steht derzeit noch aus und deshalb bleibt es abzuwarten, ob das Rotkäppchen an Silvester zum letzten Mal beim Feierabend die rote Mütze lüpft.

