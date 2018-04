Bahnpendler nach München fühlen sich vernachlässigt

TREUCHTLINGEN - Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember kommen Bahnkunden nun zwar schneller mit dem ICE nach Berlin. Doch die Treuchtlinger Pendler, die jeden Tag auf die Züge nach München angewiesen sind, haben immer noch mit Problemen zu kämpfen.

Ob morgens in die Landeshauptstadt oder abends zurück nach Treuchtlingen: Etliche Pendler sind der Meinung, dass im Bahnverkehr vieles im Argen liegt. © Benjamin Huck



Wenn der Regionalexpress mit Verspätung aus der Altmühlstadt abfährt, hat der Tag schon einmal schlecht begonnen. Bernhard Reil und Michael Glas fahren in der Regel täglich von Treuchtlingen nach München in die Arbeit. Meistens nehmen sie um 5.26 Uhr den Regionalzug, um dann um 5.57 Uhr mit dem ICE von Donauwörth weiter nach München zu fahren. Doch am 27. März machte ihnen der Betriebsablauf wieder einen Strich durch die Rechnung.

„Wir standen in Otting und muss­ten uns von ein paar Güterzügen überholen lassen“, erinnert sich Glas, der über jede Verzögerung akribisch Buch führt. Zehn Minuten Verspätung hatten sie bei der Abfahrt aus dem kleinen Bahnhof, sieben Minuten Umsteigezeit gibt es nur in Donauwörth. Dort angekommen, rannten Glas und die anderen Pendler die Treppe herunter, durch die Unterführung zum anderen Bahnsteig und konnten nur noch zusehen, wie der ICE ihnen vor der Nase wegfuhr. „Hätten sich die Lokführer nicht untereinander absprechen können?“, empört sich Reil.

Glas, Reil und andere Pendler, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, haben sich zu einer Leidensgemeinschaft zusammengefunden. Die Arbeit verschlägt sie jeden Tag nach München, doch ihre Heimat befindet sich in Treuchtlingen oder anderswo im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. An einen Umzug in die Großstadt wollen sie nicht denken, allein schon wegen der hohen Mietkosten. Also bleibt ihnen nur die Pendelei. Als Dauerkunden, die mehrere Tausend Euro im Jahr für ihre Fahrkarten ausgeben, fühlen sie sich von der Bahn nicht ernst genommen.

Zu dem Vorfall schreibt die Bahn auf Anfrage, dass durch das Warten auf einen verspäteten Zug die Reisenden im wartenden Zug entsprechende Reisezeitverlängerungen erleiden und dadurch dann teils selbst Anschlusszüge verpassen würden. Zudem verursache die unplanmäßig spätere Zeitlage des wartenden Zugs im weiteren Fahrtverlauf Verspätungen bei anderen Zügen. Daher warten Fernverkehrszüge nur in Ausnahmefällen und je nach betrieblicher Gesamtsituation auf verspätete Nahverkehrszüge. Die Bahn habe die Schilderung der Pendler an die Verkehrsleitung weitergegeben, damit diese das bei ihren künftigen Abwägungen berücksichtigen könne.

Vor der Nase weggefahren

Am Morgen des 27. März, als ihnen der ICE vor der Nase wegfuhr, blieb den Pendlern nichts anders übrig, als schnell das Gleis zu wechseln und wieder in den Regionalexpress nach Augsburg zurückzukehren. In der schwäbischen Bezirkshauptstadt können sie problemlos in einen Zug nach München wechseln, dort fahren die Bahnen morgens – Regional- und Fernverkehr zusammengenommen – im Zehn-Minuten-Takt.

Treuchtlingen hingegen musste aus Sicht der Pendler zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 Einbußen hinnehmen. So wurde ein ICE gestrichen, der abends von München nach Nürnberg fuhr. Ein neuer Zug mit Ziel Berlin und Halt in Treuchtlingen verlässt die Landeshauptstadt nun eine gute halbe Stunde früher – was nicht ganz unproblematisch sei, meint Reil: „So wird es ganz schwierig, auf meinen Acht-Stunden-Tag zu kommen.“

Doch die Pendler wollen nicht nur meckern. Ganz ausführlich machen sie sich auch Gedanken, wie der Verkehr von Treuchtlingen nach München verbessert werden könnte. So wird besagter ICE von Donauwörth nach München jeden Morgen aus einem ICE-Werk in der Millionenstadt bereitgestellt und fährt dann leer nach Donauwörth. „Warum kann der Zug nicht bis Treuchtlingen fahren und dann von dort starten?“ schlägt Reil vor. Oder könne nicht am Vorabend noch ein Spät-ICE in die Altmühlstadt kommen, der dann morgens für die Pendler zur Rückfahrt bereitsteht?

Mit diesen Anliegen haben sich die Pendler bereits an Landrat Gerhard Wägemann und den Landtagsabgeordneten Manuel Westphal (beide CSU) gewandt, die wiederum dem Konzernbevollmächtigten der Bahn in Bayern, Klaus-Dieter Josel, geschrieben haben. Dieser teilte in einem Antwortschreiben mit, dass etwa 100 zusätzliche Reisende vonnöten wären, damit sich ein Morgen-ICE ab Treuchtlingen rentiere. Josel verweist auf einen Intercity, der um 6.22 Uhr nach München abfährt und nur von 40 Reisenden genutzt werde.

Auch Pendler Reil kennt diesen Zug, doch nutzt ihm die Verbindung nichts, da er dann erst später ins Büro kommt und dadurch auch abends viel später zuhause ist: „Wenigstens abends möchte ich ein paar Stunden mit meiner Familie und im Garten verbringen.“

Von einem Spät-ICE von München nach Treuchtlingen, der vor dort dann morgens wieder zurückfährt, hält die Bahn nichts: „Am späten Abend ist die Reisendennachfrage insgesamt meist deutlich zu schwach für ein eigenwirtschaftliches Fernverkehrsangebot.“ Generell sei die mangelnde Nachfrage der Grund, weshalb nicht mehr ICEs in Treuchtlingen halten.

Wo bleibt der ländliche Raum?

Neben dem persönlichen Weg zur Arbeit machen sich die Pendler auch Gedanken über die generelle Entwicklung des ländlichen Raums. „Nach München ziehen jedes Jahr mehr Menschen als der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Arbeitsplätze hat“, so Reil. Zudem pendeln jeden Tag netto knapp 6000 Menschen aus dem Landkreis in andere Regionen. Reil würde sich von der Politik eine Wirtschaftsförderung wünschen, die mehr Arbeitsplätze in den ländlichen Raum holt – auch um die Abwanderung junger Menschen zu stoppen.

Bis sich etwas ändert, müssen die Pendler mit den Verhältnissen zurechtkommen. Dazu gehört auch der morgendliche Blick in die Bahn-App. Am 10. April hatte der Regionalexpress nach Donauwörth mal wieder ein paar Minuten Verspätung. „Ich bin dann spontan mit dem Auto gefahren“, sagt Reil. In Donauwörth setzte er sich bequem in den ICE nach München, der pünktlich abfuhr – und sah die auf den Bahnsteig rennenden Fahrgäste aus dem Regionalzug, die ihren Anschluss wieder einmal verpasst hatten.

