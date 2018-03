Baustart für die FBG Franken Süd in Treuchtlingen

Forstbetriebsgemeinschaft errichtet neue Geschäftsstelle an der Heusteige - vor 45 Minuten

TREUCHTLINGEN - Ein Mus­terbeispiel fürs Bauen mit heimischem Holz soll die neue Geschäftsstelle der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Franken Süd an der Treuchtlinger Heusteige werden. Am Montag war Spatenstich für das Gebäude.

Mit Vertretern des lokalen Handwerks und der Politik feierten die Mitarbeiter der FBG Franken Süd den Spatenstich ihrer neuen Geschäftsstelle an der Treuchtlinger Heusteige. © Benjamin Huck



Mit Vertretern des lokalen Handwerks und der Politik feierten die Mitarbeiter der FBG Franken Süd den Spatenstich ihrer neuen Geschäftsstelle an der Treuchtlinger Heusteige. Foto: Benjamin Huck



Ein Vorzeigeprojekt in exponierter Lage – so stellt sich Klaus Schmidt, der Vorsitzende der FBG Franken Süd, die neue Geschäftstelle vor. Das Grundstück liegt unverbaubar an der Staatsstraße im Gewerbegebiet Heusteige. Auf ihm entsteht das neue Domizil der Waldbesitzervereinigung aus heimischem Holz und Stein.

An die 2800 Forstwirte mit einer Waldfläche von 14.000 Hektar sind Mitglied in der Betriebsgemeinschaft. Bislang hat die FBG die Büros für ihre sechs hauptamtlichen Mitarbeiter im etwas versteckten alten Forstamt in der Bürgermeister-Sommer-Straße gemietet. Zwei Jahre und etliche Diskussionen waren nötig bis zum ersten Spatenstich am neuen, leicht zu findenden Standort.

Von Anfang an haben die Verantwortlichen die Handwerker aus der Region mit in die Planung einbezogen. Errichtet wird das Gebäude in Holzständerbauweise, außerdem kommen Natursteine aus den benachbarten Steinbrüchen zum Einsatz. Sie sollen die untere Etage verkleiden. Für das obere Stockwerk ist eine Fassade aus Lärchenholz vorgesehen.

Auf den zwei Etagen mit insgesamt 327 Quadratmetern Nutzfäche entstehen Büro- und Lagerräume. Das nach KfW-Energiestandard geplante Gebäude wird ans benachbarte Nahwärmenetz angeschlossen. Auf dem Flachdach soll zudem eine Photovoltaikanlage mit etwa zehn Kilowatt Leistung entstehen.

Da die Auftragsbücher der Unternehmen voll sind, wird der Bau noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Die Handwerker machen das quasi nebenbei“, so Klaus Schmidt. Gerade wird das Holz eingeschnitten, der Rohbau soll bis zum Herbst stehen. Im Winter wollen sich die Zimmerer an den Innenausbau machen. Mit der Einweihung ist im Frühsommer 2019 zu rechnen, wobei Schmidt betont, dass es bewusst keinen festen Termin gibt.

Wenn es nach Axel Stöhr vom Netzwerk „Bauen mit Holz Altmühlfranken“ geht, soll die neue Geschäftsstelle auch ein offenes Haus für Interessierte sein. Das Netzwerk verbindet Schreiner- und Zimmererhandwerk und möchte bei Bauherren für den Einsatz von heimischen Rohstoffen werben. Die Büromöbel in den verschiedenen Räumen werden eigens von Schreinern aus der Region angefertigt und wie in einem Ausstellungsraum präsentiert.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail