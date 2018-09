Bayern-3-Dorffest: Die Mehrheit ist zufrieden

TREUCHTLINGEN - Nach dem Bayern-3-Dorffest auf dem Bubenheimer Flugplatz ziehen Stadt und Helfer Bilanz. Insgesamt lief das Fest wohl positiv ab, auch wenn kleine Störungen nicht ausblieben.

Polizei, Feuerwehr und die Rettungsdienste waren beim Dorffest in Bubenheim sehr präsent. Die Stimmung blieb friedlich, das Rote Kreuz musste lediglich ein paar Wespenstiche versorgen. © Sohrab Teheri-Sohi/BRK



„Alles hat super geklappt“, lautet das Fazit von Vanessa Gerhäuser von der Kur- und Touristinformation, die zusammen mit ihrem Team die Veranstaltung mitorganisiert hat. Dass 80.000 Besucher gekommen sind, hat sie dann doch ein wenig überrascht, immerhin rechneten die Organisatoren mit 60.000 bis 70.000 Gästen. Und so kam auch das Essen gut an. 500 Kilogramm Käsespätzle haben die Massen vertilgt, dazu auch einige tausend Steaks, die Vorzeitig aus waren. Das führte stellenweise zu Kritik von den Besuchern, ebenso wie die langen Wartezeiten vor den Kassen, Essensständen und den Toiletten.

Gerhäuser bittet um Verständnis, schließlich seien mehr Besucher gekommen als erwartet. Außerdem sei es auch gut, dass nicht so viel Essen übriggeblieben ist, das sonst vielleicht hätte weggeschmissen werden müssen. Von den 60.000 Bratwürsten waren am nächsten Tag noch 4000 übrig, ebenso wie einige Kuchen, die an die Vereine und die Tafel verteilt wurden.

Am Sonntagmorgen klappte auch das Aufräumen gut. „Die Vereine haben sehr schnell und eigenständig gearbeitet, innerhalb von zwei Stunden waren das Festgelände und die Parkplätze wieder sauber“, so Gerhäuser. Worüber sie sich besonders freut: Die Menschen blieben friedlich, und es habe keine Schlägereien gegeben. Auch von der Polizei gab es bis auf einen Auffahrunfall an einem Parkplatz und ein gestohlenes Fahrrad keine Meldungen über Vorfälle.

Die Feuerwehrkräfte, die an zahlreichen Orten stationiert waren, um die Besucher zu leiten und Autofahrer abzuweisen, sprachen am Samstag ebenfalls von einem relativ ruhigen Dienst. Treuchtlingens Kommandant Andreas Berger war mit dem Ablauf zufrieden und konnte über keine Zwischenfälle berichten.

Für das Bayerische Rote Kreuz waren 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus dem Kreisverband Südfranken sowie den Verbänden Ansbach, Neustadt/Aisch und Nürnberg-Stadt unterwegs. Insgesamt 70 Besucher des Dorffestes mussten behandelt werden. „Wir hatten erfreulicherweise fast nur kleinere Versorgungen vorzunehmen, lediglich in einem Fall kam es zu einem schwereren medizinischen Zwischenfall“, erklärt Gesamteinsatzleiter Sebastian Braun. Mindestens zehn Fälle von Wespenstichen, die alle glimpflich ausgingen, wurden dokumentiert. Fünf Besucher kamen allerdings zur Weiterbehandlung in eine Klinik.

Eltern und Kind zusammengeführt

Ein junges Mädchen suchte eine der beiden Sanitätsstationen auf, da es seine Schwester und Eltern verloren hatte. In einem beheizten Zelt des Roten Kreuzes betreuten Einsatzkräfte das Kind etwa eine Stunde lang, bis sie die Eltern telefonisch erreicht hatten. Die Helfer begleiteten das Mädchen anschließend durch die Menschenmenge zu einem Treffpunkt. „Die Eltern waren sichtlich erleichtert und sehr dankbar für unsere Betreuung. Auch dafür sind wir eben da“, ergänzt der stellvertretende Einsatzleiter Michael Hofer.

Nach offiziellem Veranstaltungsende kam es an der Schambachkreuzung zu einem mittelschweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten (wir berichteten). Hier entsandte der Sanitätsdienst kurzerhand einen Einsatzleiter, einen Krankentransportwagen und einen arztbesetzten Rettungswagen. Zwei der Patienten wurden durch Fahrzeuge des Sanitätsdienstes in naheliegende Krankenhäuser transportiert. Unterstützt wurde das Rote Kreuz unter anderem von ehrenamtlichen Helfern der Wasserwacht und des Technischen Hilfswerks.

Kritik von Helfern

Vereinzelt gab es auch Kritik von Seiten der Helfer. So beklagt eine Nutzerin bei Facebook, dass die ehrenamtlichen Helfer zur Verpflegung gerade einmal einen Essensgutschein bekommen hätten – bei einem Dienst von fast 20 Stunden. „Aber Leute, die bezahlt werden und das als Arbeitszeit abrechnen können, werden mit Catering und allem möglichen verwöhnt“, so die Nutzerin.

Außerdem seien Privatfahrzeuge von Helfern vom Helferparkplatz abgeschleppt worden, „obwohl noch nicht mal etwas dran stand, dass der Parkplatz nicht für Privatfahrzeuge von Einsatzkräfte ist“. Und da frage sich die Gesellschaft noch, warum immer weniger Menschen ehrenamtlich anpacken und in Vereine wie Feuerwehr oder THW eintreten, wenn die ehrenamtliche Arbeit so „gewürdigt“ werde, so die Nutzerin weiter.

Die Fälle mit den abgeschleppten Autos der Helfer ist auch Vanessa Gerhäuser von der Touristinfo bekannt. „Die Eigentümer hatten sich falsch hingestellt und einen Durchgang blo­ckiert“, erläutert sie. Zweimal habe es deshalb sogar eine Durchsage gegeben, nachdem sich keiner gemeldet hatte, blieb nichts anders übrig, als das Fahrzeug abzuschleppen.

Dieter Hilpert vom Autohaus Hilpert, der von der Stadt mit dem Abschleppen beauftragt war, spricht von maximal zehn Fahrzeugen, die den Tag über entfernt wurden – angesichts von über 20.000 ausgewiesenen Stellplätzen und noch mehr geparkten Autos eine geringe Zahl. Zudem habe man versucht, die Besitzer der Fahrzeuge zu erreichen. Manche Helfer konnten jedoch nicht von ihrem Posten weg und wurden dann informiert, dass sie ihr Auto woanders wiederfinden.

Hin und wieder hätten sich auch Helfer über die Essensversorgung beklagt. Doch Bürgermeister Werner Baum spricht von einem bedauerlichen Kommunikationsproblem, denn eigentlich hätte es genug Lunch-Pakete gegeben. „Angesichts der Zahl von über 1000 Helfern waren die Vorfälle jedoch gering.“

Was hat das Fest der Stadt gebracht? Neben den Gastronomen, bei denen viele Besucher mittags oder abends gegessen haben, profitierten auch die Hotels, die bis zum letzten Bett ausgebucht waren. Auf dem extra eingerichteten Campingplatz neben der Stadthalle haben gut 700 Menschen übernachtet. „Das hat natürlich auch einen Werbeeffekt für die Region über die Stadt hinaus“, meint Baum. Das kann Vanessa Gerhäuser bestätigen: In der Touristinfo kämen schon die ersten Anfragen von Menschen aus ganz Bayern an, die erst durch das Fest auf Treuchtlingen und das Altmühltal aufmerksam geworden sind.

