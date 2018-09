Bayern-3-Dorffest: Fans strömen nach Bubenheim

Die ersten Partylöwen kamen schon am Freitagmorgen - Gute Wetterprognosen - vor 1 Stunde

BUBENHEIM - Heute (8. September) ist Dorffest-Tag in Bubenheim! Wenn das Wetter mitspielt, erwartet Radio Bayern 3 als Veranstalter mehr als 60.000 Besucher auf dem Flugplatz in den Altmühlauen.

Die ersten Partylöwen sind schon am Freitagvormittag am Flugplatz in Bubenheim aufgeschlagen und haben kleine Camps am Rand des Dorffest-Geländes aufgebaut. Die knapp 70 Meter breite und 14 Meter hohe Bühne vermittelte da schon einen ersten Eindruck von den Dimensionen des Festivals. © Patrick Shaw



Die ersten Partylöwen sind schon am Freitagvormittag am Flugplatz in Bubenheim aufgeschlagen und haben kleine Camps am Rand des Dorffest-Geländes aufgebaut. Die knapp 70 Meter breite und 14 Meter hohe Bühne vermittelte da schon einen ersten Eindruck von den Dimensionen des Festivals. Foto: Patrick Shaw



Die ersten Partylöwen sind dort schon am gestrigen Freitagvormittag aufgeschlagen und haben kleine Camps am Rand des Festivalgeländes aufgebaut. Bayern 3 tolerierte das – so wie generell ein angenehmes „Leben und leben lassen“ zwischen dem Radiosender, den Fans, den rund 800 Helfern und den betroffenen Anwohnern herrscht. Kaum ein Bubenheimer, städtischer Mitarbeiter oder Angehöriger der Treuchtlinger Vereine, der in den letzten Tagen nicht in irgendeiner Weise in die Vorbereitungen eingebunden war oder heute während des Tages noch ist – sei es als Zaunaufsteller, Kuchenbäcker oder Bratwurstverkäufer.

Fünf Kilometer Bauzaun umgeben das Konzertareal, über 500 Kuchen versüßen den Gästen den Nachmittag, und an die 100.000 Würste werden in den 25 Imbissbuden gebraten. Alle Kabel, die kreuz und quer über den Flugplatz verlaufen, ergeben eine Gesamtlänge von 40 Kilometern, und auf den Wiesen nördlich und östlich warten etwa 20.000 Parkplätze auf den Besucheransturm.

Die knapp 70 Meter breite und 14 Meter hohe Bühne mit ihren riesigen Bildschirmwänden, der 320.000 Watt starken Licht- und 340.000 Watt starken Soundanlage stand schon am Freitagmorgen und vermittelte einen ersten Eindruck von den Dimensionen des bevorstehenden Festivals. Auf ihr stehen am Samstag, 8. September, ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) Senkrechtstarterin Alice Merton, das Elektropop-Duo Glasperlenspiel, die Deutschpopband Revolverheld und das Pop-Rock-Quartett Sunrise Avenue (in dieser Reihenfolge).

Nur eines hat Bayern 3 bei aller perfekter Planung nicht in der Hand: das Wetter. Nach einem trüben, nasskühlen letzten Aufbautag, der die Festwiese schon etwas matschig und durchfurcht zurückließ, scheint aber auch „Petrus“ ein Einsehen zu haben und schickt dem Dorffest laut den Prognosen leicht bis mittelstark bewölkte 22 Grad bei vormittags geringem und nachmittags fast gar keinem Regenrisiko. Die wohl größte Party, die Treuchtlingen je gesehen hat, kann also bei besten Vorzeichen beginnen!

Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail