Bayern-3-Dorffest: Stadt sucht Helfer und Material

Die Treuchtlinger Vereine sind vor und beim Bayern-3-Dorffest in Bubenheim ziemlich eingespannt – Weiterhin Material und Geräte gesucht - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Das Bayern-3-Dorffest wirft seine Schatten voraus, vor allem freiwillige Helfer sind gefragt. So langsam wird auch deutlich, wann und wo was zu tun ist.

Bauzäune aufstellen, Kuchen backen, Bratwürste brutzeln und Geld kassieren – diese Aufgaben warten auf die Vereine beim Bayern-3-Dorffest am 8. September auf dem Bubenheimer Flugplatz. Die Stadt ist weiterhin auf der Suche nach Helfern. © Fotos: Stefan Hippel (2), Patrick Pleul/dpa, Friso Gentsch/dpa



Die Stadt hatte kürzlich zur zweiten Vorbesprechung in die Stadthalle eingeladen. Dazu erschienen auch zahlreiche Abordnungen der Vereine. Immerhin etwa 50.000 Besucher werden am 8. September auf dem Bubenheimer Flugplatz erwartet. Für die über 500 benötigten Helfer beginnt die Arbeit freilich schon vorher.

Ab wann wird aufgebaut?

Für den Bühnenaufbau mit Technik und für die Sicherheit sorgt Bayern 3. Um den Auf- und Abbau sowie die Besetzung der Stände müssen sich die Stadt und die Vereine kümmern. Am Freitag, 31. August, ab 14 Uhr und am Samstag, 1. September, ab 8 Uhr sollen die Helfer etwa viereinhalb Kilometer Bauzaun um den Flugplatz aufstellen. Neben vielen zupackenden Händen ist ein Traktor oder Frontlader zum Abladen notwendig. Nachdem der Zaun steht, wird das Gelände bewacht.

Von Montag bis Mittwoch, 3. bis 5. September, können die Vereine täglich ab 17 Uhr ihre Hütten und Zelte aufbauen. Dabei werden stets zwei Hütten von einem dahintergelagerten Zelt versorgt, in dem dann etwa gegrillt wird. Die Hütten selbst werden am Donnerstag ab 17 Uhr und am Freitag ab 14 Uhr mit den Grills, Gasflaschen, Kühlschränken und weiteren Materialien bestückt.

Die Semmeln und die Bratwürste werden direkt angeliefert, die Vereine sollen noch Kuchenspenden beisteuern. Für jeden gelieferten Kuchen wird dem Verein eine Stunde Arbeitszeit gutgeschrieben. An der Stundenzahl bemisst sich die Geldsumme, die der Verein am Ende erhält.

Es werden zur Zeit Kartonagen zum Transport besorgt, die vorher im Rathaus, bei der Touristinformation und im „Goldenen Lamm“ in Wettelsheim bereitliegen. Die Vereine können die trockenen Kuchen – Gebäck mit Sahne darf aus hygienischen Gründen nicht verkauft werden – am Samstag von 8 bis 11 Uhr bei der Firma Sanipa abgeben. Gut 500 Zusagen für Kuchen gibt es schon, 700 werden gebraucht.

Welche Arbeit gibt es am Samstag?

Am Samstagmorgen legen dann ab etwa 9 Uhr die Semmelaufschneider los. Die Stadt rechnet mit etwa 30 Personen, die am Vormittag etwa 52.000 Semmeln aufschneiden werden. Um 13.30 Uhr ist Einlass aufs Festivalgelände, die Helfer müssen natürlich schon früher dort sein.

Die Versorgungszelte und Ausgabehütten werden im Zweischichtbetrieb besetzt: Tagesschicht ist von 11.30 bis 18 Uhr, Spätschicht von 17.30 Uhr bis Mitternacht. Da die Stationen zu Beginn und zum Ende des Fests nicht voll ausgelastet sein werden, gibt es auch Zeit für Pausen.

Die Stadt schlägt vier Varianten für die Belegung der Hütten vor. Entweder übernimmt ein Verein eine Hütte ganztags, nur für eine Schicht komplett, teilt sich die Schichten mit einem anderen Verein, oder einzelne Helfer werden den kleineren Vereinen zugeteilt.

Falls Helfer fehlen, können die Vereinsmitglieder auch Verwandte, Bekannte oder Nachbarn mitbringen. Ansonsten müssen fremde Personen unterstützen. Hat ein Verein mehr Helfer als für die Hütte vorgesehen, kann er selbstständig die Arbeitszeiten seiner Mitglieder verringern. Gutgeschrieben werden stets die Arbeitszeiten der vom jeweiligen Hütten-Personal angegebenen Personen.

Jede Hütte hat einen verantwortlichen „Hüttenwirt“, der den reibungslosen Ablauf gewährleistet und den Nachschub beim Leiter der Versorgungsstation bestellt. Der Hüttenwirt sorgt auch dafür, dass bei anstrengenden Tätigkeiten, wie etwa dem Grillen, intern durchgetauscht wird. Bestimmt wird er vom jeweiligen Verein.

Insgesamt gibt es 23 Stände, an denen Bratwürste (acht Hütten), Steak- und Leberkässemmeln (vier), Käsespätzle (eine), Käsesemmeln und Brezen (eine), Prosecco und Wein (zwei), Cocktails (eine), Kaffee (drei) und Kuchen (drei) verkauft werden. An vier Kassen-Stationen können sich die Besucher Wertmarken holen und dann gegen Ess- und Trinkbares eintauschen. Den Ausschank von Bier und alkoholfreien Getränken übernimmt der Hauptsponsor, eine große oberfränkische Brauerei.

Außerdem werden auf dem Parkplatz in zwei Schichten insgesamt 24 Personen zum Kassieren gebraucht – eine Tätigkeit für Helfer, „die keinen großen Wert auf das musikalische Programm legen“, wie die Stadt betont. Die Feuerwehren kümmern sich um den Verkehr und sorgen für die Sicherheit. Der Abbau soll am Sonntag um 9 Uhr beginnen.

Was fehlt noch?

Etwa 30 Grills, mehrere Kühlschränke, drei Vitrinen (Spuckschutz) für die Kuchenstände, sechs Glühweintöpfe als Handwaschgelegenheit, Mostfässer oder ähnliches mit Auslaufhahn zum Mischen der Cocktails, Bierzeltgarnituren, Thermo-Boxen, sechs Portionierbleche für Kuchen und Lampen fehlen noch. Falls niemand das Material kostenlos zur Verfügung stellt, muss es gemietet werden.

Was beschäftigt die Vereine?

Die Stimmung kochte bei der Vorstellung des Konzepts für die Vereine leicht hoch, teils wurden Rufe von einer „chaotischen Organisation“ laut, etwa was den Zeitablauf in der Woche vor dem Fest oder die Aufteilung der Schichten betrifft. So werde nicht jeder siebeneinhalb Stunden am Stück durcharbeiten können. Außerdem sei die Spätschicht wegen der Musik attraktiver und es sei fraglich, ob schon mittags genug Personal zu finden sei.

Dies alles seien Fragen, die jedes Jahr in jedem Ort aufkommen, der das Dorffest ausrichten darf, wie ein Vertreter von Bayern 3 erläuterte. Doch die anderen Dörfer hatten zum Teil viel weniger Einwohner und hätten die Organisation auch geschafft, so die Erfahrung des Radiosenders.

Auf dem Gelände selbst wird es ein dauerhaft besetztes Projektbüro geben, das bei Fragen weiterhilft. Der Strom für das Festival wird durch Generatoren des Technischen Hilfswerks auf dem Flugplatz selbst erzeugt, aus dem örtlichen Netz wird nichts gezogen. Für die Besucher stehen Dixi-Toiletten bereit, also gelangt nichts in die Kanalisation.

Umgetrieben hat die Vereine auch die Frage nach den Bratwürsten, die sie grillen sollen. Eine Nürnberger Großmetzgerei stellt die 20 Zentimeter lange und 80 Gramm schwere, gebrühte „Dorffest-Bratwurst“ her. Unter diesem Namen soll sie dann auch im Handel verkauft werden.

Wer hilft bei Fragen?

Freiwillige können sich weiterhin bei der Kur- und Touristinformation melden, per E-Mail an dorffest@treuchtlingen.de oder telefonisch unter 09142/960060. Die letzte Vorbesprechung gibt es am Dienstag, 21. August, um 19 Uhr in der Stadthalle.

Was passiert in Bubenheim?

Der teilweise namensgebende Ort des Dorffests wird am 8. September abgeriegelt. Nur Anwohner mit speziellem Ausweis dürfen dann ins Dorf, Sicherheitskräfte prüfen die Zugänge.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail