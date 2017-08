Bayern-3-Dorffest: Treuchtlingen verpasst das Finale

Die ganze Nacht durchgeklickt - Am Ende fehlen 23.000 Stimmen - vor 43 Minuten

TREUCHTLINGEN - Viele Ehrenamtliche und Bewohner Treuchtlingens haben die vergangenen Tage durchgeklickt, um die Stadt ins Finale des Bayern-3-Dorffests zu heben. Doch das hat nicht gerreicht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben einige Treuchtlinger im Zelt auf dem Marktplatz nochmal alles gegeben, um die Altmühlstadt auf den zweiten Platz zu heben. Doch am Ende haben 23.000 Stimmen zum Finaleinzug gefehlt. Foto: Facebook/Bayern 3 Dorffest 2017 Team Treuchtlingen



Am Ende war die Online-Abstimmung ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Treuchtlingen und Königstein in der Oberpfalz. Nachdem Treuchtlingen 100.000 Zusatzstimmen bei der ersten Dorfmission geholt hatte, war die Altmühlstadt lange auf dem zweiten Platz. Doch die nächste Dormission ging an Königstein, das sich nach Bayern-3-Angaben dann deutlich absetzte.

Erst am Sonntag konnte Treuchtlingen Platz zwei zurückerobern. Und den behielt die Altmühlstadt, bis Königstein in der Nacht zum Dienstag nochmal richtig loslegte und am Ende mit 940.300 Stimmen gut 23.000 Stimmen vor Treuchtlingen lag (917.216 Stimmen).

Auf dem Treuchtlinger Rathausplatz haben einige Bürger die ganze Nacht über im Voting-Zelt ihre Stimme für das Dorffest abgegeben, es gab kostenlosen Kaffee und Glühwein. Schon in den Tagen zuvor verwandelte sich der Platz in einen Veranstaltungsort, der mit einem Familienfest am Sonntag und einem Konzert am Montag lockte.

Am Samstag treten nun das oberfränkische Teuschnitz (Kreis Kronach), dessen erster Platz wohl zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, gegen Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach an. Der unterfränkische Kandidat Wiesenbronn (Kreis Kitzingen) lag schon die ganze Abstimmung über abgeschlagen auf dem letzten Platz.