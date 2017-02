Bei Glätte in den Graben

Weitere Meldungen: Von Straße abgekommen – Führerschein gefälscht - vor 17 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am frühen Dienstagmorgen ist ein 32-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße WUG 36 zwischen Treuchtlingen und Suffersheim wegen plötzlicher Glätte mit seinem Wagen in den Graben gerutscht.

Symbolbild © pixabay



Symbolbild Foto: pixabay



Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Von Straße abgekommen

TREUCHTLINGEN – Am Dienstagabend ist ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Landkreissüden auf der Staatsstraße 2230 kurz vor Treuchtlingen aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Gefährt in den Graben geschleudert. Am Wagen entstand dabei Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Dazu kommen rund 200 Euro Schaden an der Böschung. Der junge Mann wurde nicht verletzt.

Führerschein gefälscht

TREUCHTLINGEN – In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in der Luitpoldstraße bei einer Routinekontrolle einen 29-jährigen Autofahrer gestoppt, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Den Mann erwarten Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

pm - Treuchtlinger Kurier