Bei Schambach in den Graben geschleudert

Außerdem hatten es die Beamten noch mit Hausfriedensbruch zu tun - vor 9 Minuten

SCHAMBACH - Am Mittwochabend landete eine 40-jährige Autofahrerin aus Eichstätt auf der Kreisstraße zwischen Schambach und Suffersheim im Straßengraben.

Sie war auf Höhe der Papiermühle auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen gekommen, hatte ihr Fahrzeug übersteuert und war dann nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Schaden am Wagen: rund 3500 Euro. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

Hausfriedensbruch

TREUCHTLINGEN – Am Mittwochabend wurde die Polizei zum Schlichten eines Beziehungsstreits zu Hilfe gerufen. Eine 29 Jahre alte Frau hielt sich auf dem Grundstück ihres Ex-Mannes auf und wollte dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht verlassen. Die Polizisten erteilten einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein.

pm