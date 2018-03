Treuchtlingens 2. Bürgermeister Richard Zäh ist zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dietfurt ernannt worden. Der 70-Jährige trat 1966 in die Feuerwehr ein und hatte von 1970 bis 2007 das Amt des Kassiers inne. 1980 bis 1982 war er Mitglied im Festausschuss zum 100-jährigen Jubiläum der Wehr. Der 110. Geburtstag 1992 und der 125. Geburtstag 2008 fanden in Zähs Festhalle statt. Zudem war er Schirmherr für den Kreisfeuerwehrtag 1999 in Dietfurt und holte 2000 den Radiosender Bayern 1 zum Tag des offenen Hofes in seine Halle und feierte dort ein Dorffest. Auf dem Foto sind von links: Andre Bittlmeier, Richard Zäh, Kommandant Dieter Schreitmüller und FW-Vorsitzender Gerhard Schmidt. © FFW Dietfurt