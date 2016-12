Beim Tanken Auto gestreift

"Zwei Rehe angefahren" lautet eine weitere Meldung - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Rund 5000 Euro Schaden sind am Dienstag bei einem Unfall an einer Treuchtlinger Tankstelle entstanden.

Symbolbild © pixabay



Symbolbild Foto: pixabay



Ein 76-Jähriger streifte mit seinem Wagen ein an einen Zapfsäule stehendes Auto, dessen Fahrer gerade seine Tankfüllung bezahlte. Verletzt wurde niemand.

Zwei Rehe angefahren

BÜTTELBRONN – Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr sind einer 21-jährigen Autofahrerin auf der B 2 zwischen Büttelbronn und Mauthaus drei Rehe vors Fahrzeug gelaufen. Zwei der drei Tiere wurden von dem Wagen erfasst, rannten aber weiter. Die junge Frau am Steuer blieb unverletzt, am Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Um die eventuell verletzten Rehe zu suchen, verständigte die Polizei den zuständigen Jagdpächter.

pm